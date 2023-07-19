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السعودية تصدر ترجمة لمعاني القرآن بإحدى اللغات المنتشرة في روسيا

2023-07-19 | 09:00
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السعودية تصدر ترجمة لمعاني القرآن بإحدى اللغات المنتشرة في روسيا
السعودية تصدر ترجمة لمعاني القرآن بإحدى اللغات المنتشرة في روسيا

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ترجمة جديدة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الليزغينية.

وتعد اللغة الليزغينية إحدى اللغات الرسمية في جمهورية داغستان الروسية، التي يقطنها نحو نصف مليون ناطق بهذه اللغة ومعظمهم في المناطق الجنوبية من داغستان. كما يسكن عدة مئات آلاف من الناطقين بها في شمال أذربيجان، وهناك جاليات من الشعب الليزغيني في عدد من الدول  الأخرى، بما فيها تركيا.

وأدرجت اللغة الليزغينية عام 2016 في "أطلس اليونسكو للغات العالم المهددة بالانقراض" في فئة اللغات "غير المحصنة".

يذكر أن هذه الترجمة تأتي ضمن سلسلة برامج مجمع الملك فهد الخاصة بإعداد ونشر ترجمات معاني القرآن الكريم إلى مختلف لغات العالم، تسهيلا لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية.

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