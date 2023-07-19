الشمس تهدد العالم بمشكلات

ووفقا للخبير ستصل الشمس إلى ذروة دورتها خلال عامين. وواضح تسببُ التوهجات الشمسية على الأرض بمشكلات مختلفة. والمقصود هنا انقطاع الاتصالات والمشكلات في خطوط الطاقة، وليس مستبعدا أن تطاول هذه المشكلات جميع أنحاء العالم.

وينصح الخبير جميع الأشخاص الذين يتحسسون من هذه المشكلات بأن يكونوا دائما على أهبة الاستعداد خلال هذه الفترة.

يذكر أن معهد الجيوفيزياء التطبيقية نشر على موقعه الرسمي معلومات مفادها أن من المتوقع ازدياد النشاط الشمسي في يومي 18 و19 يوليو الجاري، وليس مستبعدا أن يسبب اضطرابات في الاتصالات اللاسلكية.