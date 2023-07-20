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جندي أميركي سابق شاهد "طبقا طائرا" يخشى على حياته

2023-07-20 | 03:06
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جندي أميركي سابق شاهد &quot;طبقا طائرا&quot; يخشى على حياته
جندي أميركي سابق شاهد "طبقا طائرا" يخشى على حياته

قال جندي سابق في البحرية الأميركية إنه يخشى أن يموت داخل زنزانة، كما حدث مع الملياردير جيفري إبستاين، لكشفه عن جسم عسكري طائر قبل سنوات.

ويروي مايكل هيريرا (33 عاما) أنه يعيش حاليا في حالة من الخوف على حياته، بحسب ما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية.

وكان هيريرا قال في وقت سابق إنه كان ضمن وحدة في الجيش الأميركي رأت جسما عسكريا طائرا غريب الشكل عام 2009.

وأشار إلى أن هناك "قوى ظلام" تريد إسكاته.

وقال في مقابلة مطولة مع بودكاست الصحفي "شون رايان" إنه لا يريد أن ينتهي مصيره كمصير الملياردير الأميركي، جيفري إبستاين، الذي يقول إنه تعرض للقتل، رغم أن التقرير الرسمي الذي خلص إلى أنه توفي بسبب الانتحار داخل زنزانته عام 2019.

وقال الجندي الأميركي السابق إنه بينما كان يخدم في إندونيسيا عام 2009، كشفت وحدته، المكونة من 6 عناصر، "طبقا طائرا مزودا بالأسلحة".

وكان هيريرا، وعمره آنذاك 20 عاما، ضمن مهمة إنسانية بعثتها الولايات المتحدة للمساعدة في أعقاب موجات المد العاتية (تسونامي) التي تلت الزلزال الهائل الذي ضرب جزيرة سومطرة.

وبينما كان يحرس عملية إنزال جوي للمساعدات خارج مدينة بادان من أكتوبر من ذلك العام، لاحظ عناصر وحدته طبقا مثمن الأضلاع يبدو أن قوات أميركية سرية تستخدمها، وفقما يقول. 

ويتابع: "كان بإمكاني رؤية شيء يتحرك ويستدير، وكانت ألوانه تتغير".

وقال إنه تعرض للتهديد من قبل القوات الأميركية السرية التي لا تحمل أي إشارة مميزة في المكان، وأبلغوه بعدم الحديث عن "الصحن الطائر" الذي رآه لأي شخص كان، وجرت مصادرة كاميرته من قبل "رجال يرتدون ملابس سوداء اللون".

ويذكر أن التهديد لم ينته رغم مرور أكثر من 14 عاما على تلك الحادثة، لافتا إلى أن مروحيات حلّقت فوق منزله في مدينة "دينفر" بولاية كولورادو.

ويخشى من أنه قد يتعرض للقتل من قبل "قوى شريرة" يعتقد أنها تريد إخفاء أسرار البنتاغون.
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