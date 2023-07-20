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الشيف بوراك يقاضي والده.. والسبب؟

2023-07-20 | 10:01
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الشيف بوراك يقاضي والده.. والسبب؟
الشيف بوراك يقاضي والده.. والسبب؟

رفع الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، دعوى قضائية بحق والده .

وظهر الشيف العالمي في فيديو ، بحسب ما اشار موقع "العربية.نت" يوضح فيه لمتابعيه أنّه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكداً أنّه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.
كما اشار بوراك في مقطع تداولته منصات التواصل، أنّه لم يعد يمتلك أيّ مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد بإسطنبول، قائلًا: "أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي".
وعزا الخلاف بينه وبين والده إلى خلافات في العمل تتعلق ببيعه حقوق اسمه إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.
 
وبحسب "العربية.نت" فان خلافات الطاهي الشهير مع والده ليست الأولى من نوعها، لعل آخرها معارضة أبيه لذهابه إلى المناطق المتضررة من زلزال تركيا العنيف.
وقد اندلعت الأزمة بين بوراك ووالده عقب زلزال تركيا المدمر، إذ سعى بوراك على تقديم يد العون قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة.
ولم يستطع بوراك تحمل محاولات عرقلة مساعداته لضحايا الزلزال في موطنه هاتاي، مما دفعه لقطع جميع الصلات مع والده.
الى ذلك من المنتظر أن تشهد عدلية شاغليان أولى جلسات المحاكمة في سبتمبر/أيلول القادم.
ويطالب بوراك، الذي يزعم تعرضه للخداع، المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.
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