بالفيديو - لحظات تخطف الأنفاس.. سبّاحة سورية تنام على "فراش" من أسماك القرش

بالفيديو - لحظات تخطف الأنفاس.. سبّاحة سورية تنام على "فراش" من أسماك القرش

نشرت الغواصة السورية شهد لابيل مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وكأنها نائمة على "فراش" من أسماك القرش الحاضنة، بالقرب من إحدى جزر المالديف.

وقالت لابيل التي جمعت بين اثنين من هواياتها المفضلة أي اليوغا والغوص الحرّ، عن مغامرة السباحة مع أسماك القرش انها "تجربة تخطف الانفاس".

وقالت لابيل في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يُلهمني المحيط، ويجعلني أستسلم لتدفق الحياة وعجائبها بينما أشعر بالارتباط الشديد بنفسي".