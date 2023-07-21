بالفيديو - لحظات تخطف الأنفاس.. سبّاحة سورية تنام على "فراش" من أسماك القرش

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A post shared by Shahad Labelle ✧ Yoga (@shahadlabelle)
A post shared by Shahad Labelle ✧ Yoga (@shahadlabelle)
أعلنت الدكتورة ناتاليا غلوتوفا أخصائية طب الأعصاب، أن الجلوس المستمر والعمل على أجهزة مختلفة يؤدي إلى تشكل وضعية معينة محفوفة بعدد من العواقب الصحية الخطيرة.
نشرت السلطات الألمانية دبابات وسيارات مصفحة وقناصة الجيش في مناطق من العاصمة برلين، بعد رصد لبؤة مارقة، قد تكون ملكيتها خاصة.
رفع الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، دعوى قضائية بحق والده .