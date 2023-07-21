في برلين.. الإستعانة بالدبابات والقناصة للبحث عن "لبؤة شاردة"

نشرت السلطات الألمانية دبابات وسيارات مصفحة وقناصة الجيش في مناطق من العاصمة برلين، بعد رصد لبؤة مارقة، قد تكون ملكيتها خاصة.



وقالت الشرطة إن حدائق الحيوان ومجمعات السيرك في المنطقة لم تفقد حيوانا مماثلا، وهذا ما يرجح ملكية الحيوان الشارد يعود لشخص ما.

وحذرت السلطات السكان في مناطق كلاينماتشناو وتيلتو وستاهنسدورف خارج حدود العاصمة، وطالبتهم بالبقاء في أماكن آمنة بسبب "حيوان بري هارب".

وقال المتحدث باسم الشرطة دانييل كيب لقناة "آر بي بي" العامة المحلية، إن الإنذار أثير بعد أن رأى رجلان "قطا كبيرا" يركض خلف خنزير بري.

وقالت نادين رونكو ألاركون من منظمة "فور بوز" لحماية الحيوان: "نظرا لعدم وجود حديقة حيوان أو سيرك، فقد يكون حيوانا خاصا. أحيانا يرغب البعض في استخدام الحيوانات لإثبات قوتهم".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه "رغم حالة التأهب فالحياة مستمرة كالمعتاد في بلدة كلاينماتشناو"، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 ألف شخص."