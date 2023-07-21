الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

عواقب غير متوقعة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية

2023-07-21 | 06:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عواقب غير متوقعة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية
عواقب غير متوقعة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية

أعلنت الدكتورة ناتاليا غلوتوفا أخصائية طب الأعصاب، أن الجلوس المستمر والعمل على أجهزة مختلفة يؤدي إلى تشكل وضعية معينة محفوفة بعدد من العواقب الصحية الخطيرة.

وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن هذه الوضعية تساهم بصورة خاصة في ضعف تدفق الدم إلى الدماغ وأمراض مختلفة في الرئتين والجهاز الهضمي.
وتقول: "يؤدي الجلوس المستمر واستخدام أجهزة معينة إلى تشكل وضعية محددة مثل الرقبة المستقيمة الممدودة، ما يؤدي بالتالي إلى تشنج عضلات الرقبة وأعلى الظهر، وسوء تدفق الدم إلى الدماغ الذي يؤدي إلى ضعف الذاكرة والتركيز. كما أن الانحناء الدائم للأمام يسبب تشنجات العضلات الوربية وتقلص حجم الرئتين، ما ينجم عنه التهابات مختلفة في الرئتين، ويؤدي إلى انخفاض القدرة على التحمل لدى المراهقين".

ووفقا لها، تؤثر هذه الحالة بصورة عامة في جميع اعضاء الجسم الداخلية. لأن البقاء في هذه الوضعية فترة طويلة يساعد على حدوث التهاب المعدة والمرارة والأمعاء مبكرا.

واضافت: "المشكلة المهمة التي تحدث عند الجلوس لفترات طويلة بوضعية محددة امام الأجهزة هي زيادة توتر الأطراف السفلى واضطراب عضلاتها، ما يؤدي إلى ارتفاع خطر تجلط الدم في أوردة الأطراف السفلى".

المصدر: روسيا اليوم 
مقالات ذات صلة
عواقب غير متوقعة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية

منوعات

اطفال

هواتف

اجهزة الكترونية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في برلين.. الإستعانة بالدبابات والقناصة للبحث عن "لبؤة شاردة"

اقرأ ايضا في منوعات

في برلين.. الإستعانة بالدبابات والقناصة للبحث عن "لبؤة شاردة"
03:36

في برلين.. الإستعانة بالدبابات والقناصة للبحث عن "لبؤة شاردة"

نشرت السلطات الألمانية دبابات وسيارات مصفحة وقناصة الجيش في مناطق من العاصمة برلين، بعد رصد لبؤة مارقة، قد تكون ملكيتها خاصة.

03:36

في برلين.. الإستعانة بالدبابات والقناصة للبحث عن "لبؤة شاردة"

نشرت السلطات الألمانية دبابات وسيارات مصفحة وقناصة الجيش في مناطق من العاصمة برلين، بعد رصد لبؤة مارقة، قد تكون ملكيتها خاصة.

بالفيديو - لحظات تخطف الأنفاس.. سبّاحة سورية تنام على "فراش" من أسماك القرش
Play
02:36

بالفيديو - لحظات تخطف الأنفاس.. سبّاحة سورية تنام على "فراش" من أسماك القرش

بالفيديو - لحظات تخطف الأنفاس.. سبّاحة سورية تنام على "فراش" من أسماك القرش

02:36

بالفيديو - لحظات تخطف الأنفاس.. سبّاحة سورية تنام على "فراش" من أسماك القرش

بالفيديو - لحظات تخطف الأنفاس.. سبّاحة سورية تنام على "فراش" من أسماك القرش

الشيف بوراك يقاضي والده.. والسبب؟
Play
10:01

الشيف بوراك يقاضي والده.. والسبب؟

رفع الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، دعوى قضائية بحق والده .

10:01

الشيف بوراك يقاضي والده.. والسبب؟

رفع الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، دعوى قضائية بحق والده .

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023