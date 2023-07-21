الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

إعصار بشكل غريب يمتد من النهر للسماء في روسيا

2023-07-21 | 11:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إعصار بشكل غريب يمتد من النهر للسماء في روسيا
إعصار بشكل غريب يمتد من النهر للسماء في روسيا

قام أحد السكان بتسجيل لقطات لإعصار طويل فوق نهر كاما في مدينة بيرم الروسية في مشاهد مذهلة.

شكل غريب للإعصار
والتقط الشخص المشهد، بكاميرا خاصة أثناء رحلة نهرية، للإعصار الغريب وغير المسبوق الذي اتخذ شكل "القمع"، ما أثار دهشة السكان المحليين.
وتظهر اللقطات امتداد الإعصار من النهر إلى السماء بلون وشكل لافت للانتباه.

أعاصير وفيضانات
يشار إلى أن منطقة سوتشي في جنوب روسيا شهدت قبل أيام هطول أمطار غزيرة ترافقت بأعاصير بحرية وخلّفت فيضانات جارفة.

وتشكلّت ثلاثة أعاصير فوق البحر في توابسي دفعة واحدة، وسقط البَرَد بحجم بيضة دجاجة في سوتشي. وبلغت الكمية الإجمالية للأمطار في فترة قصيرة من الزمن 80 ملم.

إجلاء سكان
وأبلغت السلطة المحلية السكان عن إعلان نظام الطوارئ في منطقة توابسي، وأكدت أنها بدأت بإجلاء السكان من المناطق التي تعرّضت للفيضان.
مقالات ذات صلة
إعصار بشكل غريب يمتد من النهر للسماء في روسيا

فن و منوعات

منوعات

إعصار

روسيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - لحظات تخطف الأنفاس.. سبّاحة سورية تنام على "فراش" من أسماك القرش
الشيف بوراك يقاضي والده.. والسبب؟

اقرأ ايضا في منوعات

"ساعدوني".. 6 أحرف على قصاصة ورق تنقذ فتاة من "الجحيم"
Play
15:46

"ساعدوني".. 6 أحرف على قصاصة ورق تنقذ فتاة من "الجحيم"

نجحت مراهقة أميركية في إنقاذ نفسها من أيدي خاطفيها، بورقة صغيرة كتبت عليها "ساعدوني".

15:46

"ساعدوني".. 6 أحرف على قصاصة ورق تنقذ فتاة من "الجحيم"

نجحت مراهقة أميركية في إنقاذ نفسها من أيدي خاطفيها، بورقة صغيرة كتبت عليها "ساعدوني".

شاهد.. إصابة 41 شخصاً بانفجار غامض في جوهانسبرغ
Play
11:14

شاهد.. إصابة 41 شخصاً بانفجار غامض في جوهانسبرغ

أدى انفجار هز وسط جوهانسبرغ في وقت الذروة يوم الأربعاء ولم تعرف أسبابه حتى الآن إلى إصابة 41 شخصا بجروح وإحداث دمار كبير في شارع رئيسي، وفق ما ذكر مسؤولون.

11:14

شاهد.. إصابة 41 شخصاً بانفجار غامض في جوهانسبرغ

أدى انفجار هز وسط جوهانسبرغ في وقت الذروة يوم الأربعاء ولم تعرف أسبابه حتى الآن إلى إصابة 41 شخصا بجروح وإحداث دمار كبير في شارع رئيسي، وفق ما ذكر مسؤولون.

"الفيسكيني".. ملابس بحر تواكب الحرارة الحارقة
Play
10:37

"الفيسكيني".. ملابس بحر تواكب الحرارة الحارقة

في بكين، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، يقبل السكان على لباس بحر جديد يدعى "الفيسكيني"، الذي يغطي الوجه بأكمله لحمايته من الشمس.

10:37

"الفيسكيني".. ملابس بحر تواكب الحرارة الحارقة

في بكين، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، يقبل السكان على لباس بحر جديد يدعى "الفيسكيني"، الذي يغطي الوجه بأكمله لحمايته من الشمس.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023