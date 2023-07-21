بسبب "الحب".. وظفت قاتلا للتخلص من طفلها نهائيا

ألقت الشرطة في مدينة ميامي الأميركية القبض على أم تبلغ من العمر 18 عاما، بعد محاولتها توظيف قاتل للتخلص من ابنها البالغ من العمر 3 سنوات.

وتم الإبلاغ عن جاسمين بايز، بعد ملئها نموذجا على أحد المواقع الإلكترونية الساخرة، بغرض التخلص من طفلها.



وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، قالت الشرطة إن "الشخص الذي يدير الموقع تلقى الطلب وتواصل معنا، وبعد التحقيق تم اعتقال بايز ليلة الثلاثاء".



ووجهت إلى الشابة تهمة التحريض على القتل من الدرجة الأولى.



واستخدمت بايز اسما مزيفا لتقديم الطلب على الموقع، وطلبت التخلص من طفلها بنقله إلى مكان بعيد أو قتله.



كيف ضُبطت؟



- تعقبت السلطات الشابة باستخدام رقم الهاتف الذي سجلته على الموقع، تمكنت من الوصول إلى منزل جدة الطفل التي كانت تربيه.

- أكدت الجدة أن هوية الطفل مطابقة للصورة التي تم إرفاقها بالطلب المقدم للموقع.

- اتصل أحد رجال الشرطة برقم الهاتف، وتواصل مع بايز على اعتبار أنه "القاتل المأجور".

- قالت الشرطة إن بايز وافقت على دفع 3 آلاف دولار مقابل تنفيذ المهمة.

- تم احتجاز بايز، وأخبرت الشرطة أنها كانت على علاقة عاطفية مع شخص لم يعجبه أن لديها ابنا، وهذا ما دفعه للانفصال عنها.

- أوضحت أنها أقدمت على مراسلة الموقع رغبة منها بالتخلص من طفلها، لإعادة إحياء علاقتها بالرجل.