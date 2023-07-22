أشبه بكوكب الزهرة .. دراسة تكشف المنطقة الاكثر تعرضاً للشمس على الأرض

وهذه المنطقة غير متوقعة لدى كثيرين، فهي سهل ألتبيلانو في صحراء أتاكاما في أميركا الجنوبية. وتكتسب أتاكاما إلى حد كبير لقب الصحراء الأكثر جفافاً في العالم، بسبب موقعها بين سلسلة جبال كورديليرا دي لا كوستا إلى الغرب وجبال الأنديز إلى الشرق.

كما تعد تلك المنطقة أشبه بكوكب الزهرة، أقرب الكواكب إلى الشمس، إذ تتلقى ضوءا من أشعة الشمس أكثر من أي مكان آخر على الكوكب، بحسب دراسة نشرتها مجلة جمعية الأرصاد الجوية الأميركية، ونقلتها صحيفة "واشنطن بوست".

وحدد الباحثون المنطقة، اعتمادا على قياس "الرقم القياس العالمي للإشعاع الشمسي"، الذي يقيسون فيه "كمية الطاقة الضوئية الموجهة من الشمس إلى الأرض"، إذ بلغت في سهل ألتبيلانو 2177 واط لكل متر مربع، وأعلى بكثير من الإشعاع الذي يصل للغلاف الجوي العلوي الذي يستقبل 1360 واط لكل متر مربع.

من جانبه، قال باحث المناخ في جامعة غرونينغن في هولندا راؤول كورديرو، إن الإشعاع الواصل لهذه المنطقة، التي تعتبر ثاني أعلى هضبة في العالم، يعادل ما يتلقاه سطح كوكب الزهرة، مشيرا إلى أن هذه المقارنة مدهشة لدرجة "لا تصدق"، لأن كوكب الزهرة أقرب بحوالي 28% إلى الشمس مقارنة بالأرض.

وأوضح أن "متوسط إمكانات الطاقة الشمسية في ألتبيلانو أعلى بمرتين مما هي عليه في وسط أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة".

عزا الباحثون تعرض هذه المنطقة إلى إشعاع الشمس بمستوى عال رغم وجود سهول ومسطحات أعلى منها إلى أن السحب فيها رقيقة، حيث إن الغيوم غالبا ما تحجب ضوء الشمس أو تعكس الإشعاع مرة أخرى إلى الفضاء".

وبحسب راؤول كورديرو هذا الموقع يشهد ما يسمى ظاهرة "الانتشار الأمامي"، حيث تسمح المنطقة بتركيز أشعة الشمس على سطحها، مثل حمل عدسة مكبرة وتوجيه أشعة الشمس لنقطة محددة.