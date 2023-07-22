الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

أشبه بكوكب الزهرة .. دراسة تكشف المنطقة الاكثر تعرضاً للشمس على الأرض

2023-07-22 | 02:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أشبه بكوكب الزهرة .. دراسة تكشف المنطقة الاكثر تعرضاً للشمس على الأرض
أشبه بكوكب الزهرة .. دراسة تكشف المنطقة الاكثر تعرضاً للشمس على الأرض

تمكن باحثون من تحديد المنطقة الأكثر تعرضا للشمس على كوكب الأرض الذي يشهد حاليا ارتفاع في درجات الحرارة.

وهذه المنطقة غير متوقعة لدى كثيرين، فهي سهل ألتبيلانو في صحراء أتاكاما في أميركا الجنوبية. وتكتسب أتاكاما إلى حد كبير لقب الصحراء الأكثر جفافاً في العالم، بسبب موقعها بين سلسلة جبال كورديليرا دي لا كوستا إلى الغرب وجبال الأنديز إلى الشرق.

 

كما تعد تلك المنطقة أشبه بكوكب الزهرة، أقرب الكواكب إلى الشمس، إذ تتلقى ضوءا من أشعة الشمس أكثر من أي مكان آخر على الكوكب، بحسب دراسة نشرتها مجلة جمعية الأرصاد الجوية الأميركية، ونقلتها صحيفة "واشنطن بوست".

 

وحدد الباحثون المنطقة، اعتمادا على قياس "الرقم القياس العالمي للإشعاع الشمسي"، الذي يقيسون فيه "كمية الطاقة الضوئية الموجهة من الشمس إلى الأرض"، إذ بلغت في سهل ألتبيلانو 2177 واط لكل متر مربع، وأعلى بكثير من الإشعاع الذي يصل للغلاف الجوي العلوي الذي يستقبل 1360 واط لكل متر مربع.

 

من جانبه، قال باحث المناخ في جامعة غرونينغن في هولندا راؤول كورديرو، إن الإشعاع الواصل لهذه المنطقة، التي تعتبر ثاني أعلى هضبة في العالم، يعادل ما يتلقاه سطح كوكب الزهرة، مشيرا إلى أن هذه المقارنة مدهشة لدرجة "لا تصدق"، لأن كوكب الزهرة أقرب بحوالي 28% إلى الشمس مقارنة بالأرض.

 

وأوضح أن "متوسط إمكانات الطاقة الشمسية في ألتبيلانو أعلى بمرتين مما هي عليه في وسط أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة".

 

عزا الباحثون تعرض هذه المنطقة إلى إشعاع الشمس بمستوى عال رغم وجود سهول ومسطحات أعلى منها إلى أن السحب فيها رقيقة، حيث إن الغيوم غالبا ما تحجب ضوء الشمس أو تعكس الإشعاع مرة أخرى إلى الفضاء".

وبحسب راؤول كورديرو هذا الموقع يشهد ما يسمى ظاهرة "الانتشار الأمامي"، حيث تسمح المنطقة بتركيز أشعة الشمس على سطحها، مثل حمل عدسة مكبرة وتوجيه أشعة الشمس لنقطة محددة.

مقالات ذات صلة
أشبه بكوكب الزهرة .. دراسة تكشف المنطقة الاكثر تعرضاً للشمس على الأرض

فن و منوعات

منوعات

الحرارة

صحراء

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - فيل يفاجئ مراسلاً ويدخله في موجة من الضحك
بسبب "الحب".. وظفت قاتلا للتخلص من طفلها نهائيا

اقرأ ايضا في منوعات

بعد فيتنام.. حظر جديد لفيلم "باربي" ولسبب مختلف
07:56

بعد فيتنام.. حظر جديد لفيلم "باربي" ولسبب مختلف

حظرت السلطات في إحدى المقاطعات البا" عازية السبب لاحتوائه على "محتوى غير مرغوب به"، وفقا لوسائل إعلام محلية.كستانية بشكل مؤقت عرض فيلم "باربي".

07:56

بعد فيتنام.. حظر جديد لفيلم "باربي" ولسبب مختلف

حظرت السلطات في إحدى المقاطعات البا" عازية السبب لاحتوائه على "محتوى غير مرغوب به"، وفقا لوسائل إعلام محلية.كستانية بشكل مؤقت عرض فيلم "باربي".

تغريدة لرجل الاعمال المصري نجيب ساويرس عن الكهرباء في مصر ولبنان تثير تفاعلاً على مواقع التواصل
Play
03:34

تغريدة لرجل الاعمال المصري نجيب ساويرس عن الكهرباء في مصر ولبنان تثير تفاعلاً على مواقع التواصل

أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" عن انقطاع التيار الكهربائي في مصر ولبنان.

03:34

تغريدة لرجل الاعمال المصري نجيب ساويرس عن الكهرباء في مصر ولبنان تثير تفاعلاً على مواقع التواصل

أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" عن انقطاع التيار الكهربائي في مصر ولبنان.

بالفيديو - فيل يفاجئ مراسلاً ويدخله في موجة من الضحك
Play
02:39

بالفيديو - فيل يفاجئ مراسلاً ويدخله في موجة من الضحك

استخدم فيل صغير خرطومه لدغدغة مراسل كان يحاول تصوير تقرير إخباري لهيئة الإذاعة الكينية.

02:39

بالفيديو - فيل يفاجئ مراسلاً ويدخله في موجة من الضحك

استخدم فيل صغير خرطومه لدغدغة مراسل كان يحاول تصوير تقرير إخباري لهيئة الإذاعة الكينية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023