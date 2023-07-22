بعد فيتنام.. حظر جديد لفيلم "باربي" ولسبب مختلف

وقررت السلطات في مقاطعة البنجاب الباكستانية عدم عرض الفيلم في دور السينما حتى تتم إزالة المحتوى "غير المرغوب به"، وفقا لصحيفة "ديلي باكستان".

وقالت الصحيفة إن السلطات ستقوم بمراجعة الفيلم وتصدر نسخة منقحة في وقت لاحق تعرض في دور السينما.

ولم توضح السلطات طبيعة المحتوى المعني، لكن تقارير أشارت إلى أنه يتعلق بالترويج لمجتمع الميم.

وتحتاج الأفلام في باكستان إلى موافقة مجالس المقاطعات التي تفرض رقابة على أي شيء تعتبره انتهاكا للقيم الاجتماعية والثقافية للبلاد.

ومع ذلك فإن الجمهور في العاصمة إسلام آباد وإقليم السند الجنوبي سيتمكن من مشاهدة الفيلم بعد أن منحت مجالس الرقابة المعنية الضوء الأخضر له.

وكانت فيتنام حظرت فيلم "باربي" بسبب مشاهد تتضمن خريطة تُظهر مناطق متنازع عليها، تزعم الصين سيادتها عليها في بحر الصين الجنوبي، على ما أعلنت وسائل إعلام حكومية.

وحقق الفيلم الكوميدي الخيالي عن الدمية الشهيرة، من إخراج غريتا غيرويغ وبطولة مارغوت روبي وريان غوسلينغ، إقبالا واسعا في دور العرض حول العالم مع بداية عرضه.