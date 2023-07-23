بالفيديو: قرد صغير يُثير الفوضى في محكمة

#Breaking #Pakistan #Wildlife Baby Monkey presented as evidence in Pakistan's court escapes and disrupts court hearing. The smuggler heartlessly packed 14 baby monkeys in a mango crate to smuggle them. He is now facing trial. pic.twitter.com/BElMUe29Ti — Insider Times (@Insider_Times) July 22, 2023

وأوقف رجلان خارج كراتشي الخميس فيما كانا يحاولان تهريب 14 قرداً صغيراً في صناديق تستخدم عادة لنقل المانغا، لكن عندما أُحضرت القردة إلى المحكمة الجمعة لتقديمها دليلاً، هرب أحدها ما تسبّب في حدوث فوضى، فيما حاولت الطواقم إغراءه بالنزول من على شجرة صعد إليها.بدوره، قال رئيس إدارة الحياة البرّية في إقليم السند جاويد ماهر: "وضعت القردة في صناديق بشكل غير جيد، بالكاد كانت تستطيع التنفس".وتعتبر تجارة الحيوانات البرية أو الاحتفاظ بها غير قانونية في باكستان لكن يتم تجاهل القوانين بشكل مستمر وهناك سوق نشط للحيوانات الأليفة، وغالباً ما يحتفظ فنانو الشوارع بالقردة لجذب زبائن وفي بعض الحالات تدرَّب الحيوانات على أيدي مجرمين على دخول المنازل للسرقة.كما غُرِّم كلّ من المهرّبَين 100 ألف روبية (نحو 350 دولاراً)، وأمرت المحكمة بتسليم القردة إلى حديقة حيوانات كراتشي، في قرار انتقده مسؤولو الحياة البرية على الفور. وقال ماهر: "كان يجب إعادة القردة إلى بيئتها الطبيعية من حيث أُسرت".