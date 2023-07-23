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بالفيديو: قرد صغير يُثير الفوضى في محكمة

2023-07-23 | 01:47
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بالفيديو: قرد صغير يُثير الفوضى في محكمة
بالفيديو: قرد صغير يُثير الفوضى في محكمة

أحدث قرد فوضى في محكمة باكستانية بعد هروبه من مجموعة قردة قُدّمت دليلاً في قضية تهريب حيوانات برّية، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأوقف رجلان خارج كراتشي الخميس فيما كانا يحاولان تهريب 14 قرداً صغيراً في صناديق تستخدم عادة لنقل المانغا، لكن عندما أُحضرت القردة إلى المحكمة الجمعة لتقديمها دليلاً، هرب أحدها ما تسبّب في حدوث فوضى، فيما حاولت الطواقم إغراءه بالنزول من على شجرة صعد إليها.

بدوره، قال رئيس إدارة الحياة البرّية في إقليم السند جاويد ماهر: "وضعت القردة في صناديق بشكل غير جيد، بالكاد كانت تستطيع التنفس".
 
وتعتبر تجارة الحيوانات البرية أو الاحتفاظ بها غير قانونية في باكستان لكن يتم تجاهل القوانين بشكل مستمر وهناك سوق نشط للحيوانات الأليفة، وغالباً ما يحتفظ فنانو الشوارع بالقردة لجذب زبائن وفي بعض الحالات تدرَّب الحيوانات على أيدي مجرمين على دخول المنازل للسرقة.
 
كما غُرِّم كلّ من المهرّبَين 100 ألف روبية (نحو 350 دولاراً)، وأمرت المحكمة بتسليم القردة إلى حديقة حيوانات كراتشي، في قرار انتقده مسؤولو الحياة البرية على الفور. وقال ماهر: "كان يجب إعادة القردة إلى بيئتها الطبيعية من حيث أُسرت".
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