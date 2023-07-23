شعار تويتر الذي يعرفه العالم سيختفي قريباً..إيلون ماسك يُغرد: سنودع كل الطيور

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أنه "يتطلع إلى تغيير شعار منصة موقع تويتر العملاق للتواصل الاجتماعي"، موضحاً أنه "سيتم التخلي عن علامة "الطير" التي ارتبطت بالموقع منذ تأسيسه في العام 2006".



ماسك كتب على حسابه في موقع تويتر الذي يملكه: "سنودّع قريباً العلامة التجارية لتويتر، وتدريجياً كل الطيور"، وأضاف في تغريدة أخرى: "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كافٍ من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غداً"، ولم يذكر ماسك المزيد من التفاصيل.



لفت ماسك في تغريدة ثالثة إلى إمكانية استخدام الحرف X في شعار تويتر الجديد، وأطلق تحدياً بين مستخدمي تويتر لتصميم الشعار، وبادر كثيرون إلى وضع تصميماتهم الخاصة من خلال ردودهم على تغريدة ماسك.



كان ماسك وهو الرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتسلا، قد استحوذ على منصة تويتر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مقابل 44 مليار دولار.



دمج ماسك تويتر مع كيان آخر يسمى X Corp، وهذا يجعله جزءاً من شركته X Holdings Corp، التي وُصفت بأنها الشركة الأم المستقبلية لجميع شركاته التي تشمل Neuralink وSpaceX وTesla وThe Boring Company..