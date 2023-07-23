الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

شعار تويتر الذي يعرفه العالم سيختفي قريباً..إيلون ماسك يُغرد: سنودع كل الطيور

2023-07-23 | 07:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
شعار تويتر الذي يعرفه العالم سيختفي قريباً..إيلون ماسك يُغرد: سنودع كل الطيور
شعار تويتر الذي يعرفه العالم سيختفي قريباً..إيلون ماسك يُغرد: سنودع كل الطيور

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أنه "يتطلع إلى تغيير شعار منصة موقع تويتر العملاق للتواصل الاجتماعي"، موضحاً أنه "سيتم التخلي عن علامة "الطير" التي ارتبطت بالموقع منذ تأسيسه في العام 2006".

ماسك كتب على حسابه في موقع تويتر الذي يملكه: "سنودّع قريباً العلامة التجارية لتويتر، وتدريجياً كل الطيور"، وأضاف في تغريدة أخرى: "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كافٍ من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غداً"، ولم يذكر ماسك المزيد من التفاصيل.

لفت ماسك في تغريدة ثالثة إلى إمكانية استخدام الحرف X في شعار تويتر الجديد، وأطلق تحدياً بين مستخدمي تويتر لتصميم الشعار، وبادر كثيرون إلى وضع تصميماتهم الخاصة من خلال ردودهم على تغريدة ماسك. 

كان ماسك وهو الرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتسلا، قد استحوذ على منصة تويتر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مقابل 44 مليار دولار.

دمج ماسك تويتر مع كيان آخر يسمى X Corp، وهذا يجعله جزءاً من شركته X Holdings Corp، التي وُصفت بأنها الشركة الأم المستقبلية لجميع شركاته التي تشمل Neuralink وSpaceX وTesla وThe Boring Company..
مقالات ذات صلة
شعار تويتر الذي يعرفه العالم سيختفي قريباً..إيلون ماسك يُغرد: سنودع كل الطيور

فن و منوعات

منوعات

تويتر

ايلون ماسك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عجوز بريطانية تنفصل عن زوجها المصري الشاب وتستبدله بـ”قط”
"فقر النظافة".. ظاهرة جديدة تواجه الشعب في بريطانيا

اقرأ ايضا في منوعات

عجوز بريطانية تنفصل عن زوجها المصري الشاب وتستبدله بـ”قط”
Play
07:39

عجوز بريطانية تنفصل عن زوجها المصري الشاب وتستبدله بـ”قط”

بعد أن ملأت قصتهما مواقع التواصل الاجتماعي، وما أثارته من تباين في ردود الفعل، ها هي "الجدة" البريطانية إيريس جونز (85 عاما) تنفصل عن زوجها المصري الذي يصغرها بـ46 عاما، بعد شعورها بالضجر منه.

07:39

عجوز بريطانية تنفصل عن زوجها المصري الشاب وتستبدله بـ”قط”

بعد أن ملأت قصتهما مواقع التواصل الاجتماعي، وما أثارته من تباين في ردود الفعل، ها هي "الجدة" البريطانية إيريس جونز (85 عاما) تنفصل عن زوجها المصري الذي يصغرها بـ46 عاما، بعد شعورها بالضجر منه.

"فقر النظافة".. ظاهرة جديدة تواجه الشعب في بريطانيا
Play
02:01

"فقر النظافة".. ظاهرة جديدة تواجه الشعب في بريطانيا

قالت صحيفة The Times البريطانية في تقرير لها، إن بريطانيا تتحول إلى بلد يتجنب مواطنوه شراء الصابون في ظل تراجع مبيعات منتجات النظافة الشخصية وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

02:01

"فقر النظافة".. ظاهرة جديدة تواجه الشعب في بريطانيا

قالت صحيفة The Times البريطانية في تقرير لها، إن بريطانيا تتحول إلى بلد يتجنب مواطنوه شراء الصابون في ظل تراجع مبيعات منتجات النظافة الشخصية وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023