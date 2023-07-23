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عجوز بريطانية تنفصل عن زوجها المصري الشاب وتستبدله بـ”قط”

2023-07-23 | 07:39
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عجوز بريطانية تنفصل عن زوجها المصري الشاب وتستبدله بـ”قط”
عجوز بريطانية تنفصل عن زوجها المصري الشاب وتستبدله بـ”قط”

بعد أن ملأت قصتهما مواقع التواصل الاجتماعي، وما أثارته من تباين في ردود الفعل، ها هي "الجدة" البريطانية إيريس جونز (85 عاما) تنفصل عن زوجها المصري الذي يصغرها بـ46 عاما، بعد شعورها بالضجر منه.

فبعد قصة حب أصر الطرفان على إثبات وجودها رغم فارق العمر الكبير، قررت جونز الانفصال عن زوجها محمد (37 عامًا)، بعد زواج استمر لمدة عامين، بحسب صحيفة "ديلي ستار".

 

وقالت إيريس: "لم أتوقع أبدًا أن أقع في حب شخص أصغر مني بـ 46 عامًا، لكنني فعلت ذلك. لقد عشقت كل شيء في محمد".

 

 وأشارت إلى أنه مع مرور الوقت.. حياتهما باتت مليئة بالمشاكل والجدل في كل شيء دون الاتفاق على شيء، لتصبح حياتهما لا تطاق لذا قررا الانفصال.

 

 ولسد المسنة البريطانية فجوة انفصالها عن الشاب المصري، قامت بشراء قطة، لأنها لا تجادل.

 

إيريس التي ظهرت على شاشات التلفزة قبل أربع سنوات أذهلت العالم بحديثها عن قضاء وقتها "في حب" محمد إبراهيم ، 37 عامًا ، بعد لقاء جمعهما خلال عطلة في القاهرة. في عام 2020.

 بعد حفل زفافهما في مصر، حصل محمد على إذن بالبقاء في المملكة المتحدة، لكن الآن انفصل الزوجان، ومن المتوقع أن تقوم وزارة الداخلية بمراجعة ظروف أهليته.

 

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