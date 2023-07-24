مشهد يحبس الانفاس.. بالفيديو: طائرتا ركاب تقتربان من بعضهما فوق الرياض

مشهد يحبس الانفاس.. بالفيديو: طائرتا ركاب تقتربان من بعضهما فوق الرياض

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مرور طائرة ‫"الخطوط السعودية‬ B777-300" و"فلاي ناس‬ A320 neo" بالقرب من بعضهما فوق جبال ‫طويق ‬ومدينة الرياض‬.

وفي السياق اشار حساب "الطيران السعودي" على "تويتر" الى ان "الارتفاع بين الطائرات 60 متر فقط.. 200 قدم".

وقد قاد ‏الكابتن ممدوح بخاري طائرة الخطوط السعودية، فيما قاد ‏الكابتن فهد اليحيى، طائرة فلاي ناس.

وأظهر الفيديو، اقتراب الطائرتين من بعضهما البعض، وذلك قبل هبوطهما بسلام في مطار الملك خالد الدولي، فيما أعرب مغردون عن دهشتهم من المشهد الذي يحبس الأنفاس.