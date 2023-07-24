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منوعات

بالفيديو - نيزك يضيء سماء ولايات أميركية عدة

2023-07-24 | 02:30
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بالفيديو - نيزك يضيء سماء ولايات أميركية عدة
بالفيديو - نيزك يضيء سماء ولايات أميركية عدة

أضاءت كرة نار ضخمة سماء ولايات أميركية عدة جنوبي الولايات المتحدة، ورغم أن الأمر كان مجرد نيزك إلا أن البعض خشي أن يكون مقدمة لنهاية العالم، وفق ما اشارت "سكاي نيوز".

فقد ورد أكثر من 50 تقريرا عن مشاهدة كرة لهب عملاقة في سماء ولايات: تكساس وألاباما وجورجيا وميسيسبي ولويزيانا وفلوريدا، وقال شهود عيان إنهم شاهدوا الجسم الساطع وهو يسقط على الأرض مثل كرة النار، فجر الجمعة الماضية.

كما ذكر شاهد عيان في مدينة غولفبورت بولاية ميسيسبي أن النيزك كان مدهشا وكبيرا للغاية، فيما قال شهود آخرون أن النيزك الذي شاهدوه كان أكبر وأكثر سطوعا من أي شيء شاهدوه في السابق.

أما في نيو أورلينز بولاية لويزيانا، فقال شاهد عيان إن ضخامة ما شاهده جعلته يستعد لحدث كارثي، مضيفا أنه كان يقود سيارته عندما رأى النيزك.

وقد تراءى له أنه أمام "سحابة فطر" أو "أرمغدون" (المصطلح الذي يشير إلى الدمار الهائل ونهاية العالم).


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