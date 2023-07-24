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منوعات

خبأ 150 ألف دولار مزورة في راديو لتهريبها!

2023-07-24 | 04:34
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خبأ 150 ألف دولار مزورة في راديو لتهريبها!
خبأ 150 ألف دولار مزورة في راديو لتهريبها!

خبأ 150 ألف دولار مزورة في راديو لتهريبها!

أوقف فنزويلي لدى وصوله إلى بلاده قادماً من كولومبيا ومعه حوالي 150 ألف دولار مزورة، وفق ما أفاد محضر عسكري اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.

فقد قبض على الرجل أثناء عملية تفتيش روتينية عند نقطة عسكرية في بيراكال بين مدينتي سان أنطونيو ديل تاتشيرا في فنزويلا وكوكوتا في كولومبيا.

وعثر العناصر على أوراق نقدية "مخبأة في راديو محمول"، و"بعد فحصها وجدوا أنها دولارات مزيفة. في المجموع، أحصوا 148700 بالعملة الأميركية" وفق المحضر.

وحذّرت فنزويلا مراراً من تداول الدولارات المزيفة، ويسجّل قسم التحقيقات الجنائية أربع إلى خمس شكاوى في هذا السياق شهرياً.

فالدولار أصبح في الواقع العملة المستخدمة في فنزويلا التي شهدت أزمة غير مسبوقة وتضخماً مفرطاً. وتبقى العملة الرسمية البوليفار لكن الحكومة تبرر الاستخدام غير الرسمي للدولار على أنه "صمام" في مواجهة "الحصار الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن"، حسب وصفها.

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خبأ 150 ألف دولار مزورة في راديو لتهريبها!

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