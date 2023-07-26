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هل تنبأ مسلسل "سيمبسون" بإسم "تويتر" الجديد؟

2023-07-26 | 08:44
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هل تنبأ مسلسل &quot;سيمبسون&quot; بإسم &quot;تويتر&quot; الجديد؟
هل تنبأ مسلسل "سيمبسون" بإسم "تويتر" الجديد؟



اكتسب مسلسل "سمبسون" الأميركي الشهير، سمعة عالمية فيما يتعلق بـ"التنبؤ بالمستقبل"، كون الكثير من الأحداث التي بدت خيالية حين عُرضت من خلاله، تحولت إلى واقع، لعل آخرها تحويل اسم تطبيق "تويتر" إلى "إكس" (X) على يد الملياردير الأميركي إيلون ماسك.
وكشف إيلون ماسك،  عن أحدث تعديل لمنصة التواصل الاجتماعي في سلسلة تغريدات الأسبوع الماضي، بعد شرائه الشركة عام 2022.
وكشف أنه تم استبدال شعار الطائر الأزرق الشهير بعلامة "X"، مشيرا إلى أن تغيير علامة Twitter التجارية "سيكون أكثر من مجرد تغيير في الشعار، وإنما إصلاح شامل للتطبيق".

فور إعلان ماسك اسم "إكس" وكشف النقاب عن شكل الشعار، وهو نسخة منمقة بالأبيض والأسود للحرف (X)، بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بتداول صورة للقطة من المسلسل، معتبرين أنها "تنبأت" بهذا التغيير.
عام 2012، أظهرت حلقة من "سيمبسون"، هومر (الشخصية الرئيسية) وهو يستخدم تطبيقا يشبه شعاره شعار "إكس" الجديد.
شوهد هومر في الحلقة التي حملت عنوان "Ned 'n' Edna's Blend Agenda"، وهو يستخدم هاتفه الذكي، ليظهر تطبيق على الشاشة الرئيسية لهاتفه، يشبه إلى حد بعيد شعار X الجديد.
 
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