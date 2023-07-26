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لا تستخدم الماء أو شفاط الهواء.. أفضل الطرق لإخماد الحريق في المنزل

2023-07-26 | 10:16
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لا تستخدم الماء أو شفاط الهواء.. أفضل الطرق لإخماد الحريق في المنزل
لا تستخدم الماء أو شفاط الهواء.. أفضل الطرق لإخماد الحريق في المنزل

تتعدد أسباب انتشار الحرائق المنزلية، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، منها ما ينتج عن انفجار البطاريات أو الشواحن، وأخرى من تسرّب الغاز أو من خلال أجهزة الطبخ، خلال هذه اللحظة يجب اتباع بعض الإجراءات أو طريقة إطفاء الحريق في المنزل والتي قد تكون كفيلة بإنقاذ حياتك.

طريقة إطفاء الحريق في المنزل:
عند مواجهة حريق، فإن معرفة كيفية إطفائه يمكن أن يكون مفيداً. ومع ذلك، استخدم دائماً أفضل حكم لديك وتواصل بحذر، خاصةً لأنه عندما يتعلق الأمر بإطفاء حريق، يمكن أن يكون تحديد نوع الحريق أمراً مهماً للغاية.

توجد 3 أنواع من الحرائق المنزلية المختلفة، التي يمكن القيام بإخمادها، وهي: 

- الحرائق الكهربائية: وهي التي تكون ناتجة عن خلل في الأجهزة الكهربائية، أو بسبب ماس كهربائي، والذي يعتبر السبب الأول في حدوث الحرائق.
- الحرائق بالمطبخ: تعتبر هذه الحرائق الأكثر انتشاراً في العالم، خاصةً عند الطبخ أو من خلال خلل في أجهزة الطبخ.
- حرائق الغاز: يعتبر تسرب الغاز أمراً شديد الخطورة؛ إذ كلما زاد انتشار الغاز زادت خطورة انتشار الحريق.

لكل واحد من هذه الأنواع طريقة خاصة لإخماده، والتي تساعد في الحد من انتشاره، بالإضافة إلى صعوبة إخماده، ما قد يؤدي إلى سقوط العديد من الخسائر، سواء البشرية أو المادية، عند اندلاع أي حريق يوصي الخبراء باتباع بعض إجراءات السلامة من بينها: 

- إطلاق صفارات الإنذار لتنبيه الجميع بوجود حريق في المكان.
- الاتصال على وحدات الإطفاء للتحرك السريع لإطفاء الحريق.
- اختيار النوع المناسب من الطفايات لإطفاء الحريق.
- الابتعاد عن النار بقدر كافٍ؛ منعاً من نشوبها بشكل أكبر مجدداً.
- إخلاء المكان، والوقوف في مكان آخر آمن.

حسب موقع "insider" الأميركي، يُنصح بالتعامل بحذر في حال اشتعال حريق، والبحث عن السبب بأسرع وقت من أجل القيام بالإجراءات اللازمة لإخماده.

في حال كان الحريق المشتعل ناجماً عن المطبخ، فهناك إجراءات وأساليب خاصة لإطفاء الحريق دون التسبب في أي كارثة أو تفاقم لحدة الحريق، للقيام بذلك اتبع التعليمات التالية: 

- إغلاق الفرن أو الموقد أو المكان المتسبب في الحريق.
- خنق النار باستخدام طفاية حريق.
- وضع غطاء على الطعام المحترق.
- تجنب استخدام الماء أو المروحة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى إعادة اشتعال النار مرةً أخرى، وانتشارها أسرع.
أما في حال كان الحريق المشتعل ناجماً عن تسرب الغاز، فمن الأفضل اتباع التعليمات التالية للقيام بإطفائه بشكل آمن:
- Shutter Stock/ تجنب إطفاء الحريق في حال تواجد اي تلامس مع الكهرباء بالماء لأنه قد يزيد من حدة انتشار الحريق
- إغلاق إمدادات الغاز.
- خنق النار باستخدام بطانية، أو طفاية حريق، أو ماء بارد.
- تهوئة المنطقة للتخلص من الغاز.
- استدعاء المتخصصين في فحص أنابيب الغاز حتى لا يحدث انفجار لها، في حال كانت البناية تحتوي على أنابيب غاز.
- الحرص على عدم إضاءة الأنوار أو إشعال السجائر إلى أن يصبح الهواء لا يحتوي على رائحة غاز من أجل عدم اشتعال نار مجدداً.

أما في حال كان الحريق ناجماً عن شاحن أو أي تلامس للكهرباء، فسارع فوراً بقطع التيار الكهربائي عن المنزل زمناً، ثم قم بإطفاء النار، سواء عبر استخدام بطانية أو قماش مبلول بالماء، أو عبر استخدام طفارية الحريق في حال وجودها.

لابد من أخذ الكثير من الاعتبارات للوقاية والحد من انتشار الحرائق، وذلك عن طريق اتباع الآتي:
- لابد من التأكد من سلامة جميع الأجهزة الكهربائية بالمنزل، وكذلك جميع الوصلات الكهربائية.
- التأكد من إغلاق كل الأجهزة الكهربائية التي يمكن أن تسبب حريقاً مثل شواحن الهواتف المحمولة أو المكواة أو السخان أو غيرها.
- التأكد من إغلاق محابس الغاز بالمنزل عند عدم استخدامها.
- لابد من البحث وتعلم طرق إطفاء الحريق بالمنزل، وأن نكون على دراية كاملة بكيفية التعامل السليم عند حدوث حريق.
- لابد من توفير طفايات الحريق في المنزل تحسباً لحدوث أي حريق بالمنزل مع تعلم كيفية التعامل السليم معها وطريقة تشغيلها.
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لا تستخدم الماء أو شفاط الهواء.. أفضل الطرق لإخماد الحريق في المنزل

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