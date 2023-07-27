تطبيق تويتر يستحوذ على "username" أحد المستخدمين يحمل شعارها الجديد

أطلقت مجموعة مكوّنة من "ميتا" و"مايكروسوفت" وخدمات "أمازون ويب" إلى جانب "توم توم" بيانات يمكن أن تُمكّن الشركات من إنشاء خرائطها الخاصة، من دون الحاجة إلى الاعتماد على "غوغل" و"أبل" اللتَين تهيمنان على سوق الخرائط عبر الإنترنت.