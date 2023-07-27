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تطبيق تويتر يستحوذ على "username" أحد المستخدمين يحمل شعارها الجديد

2023-07-27 | 14:22
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تطبيق تويتر يستحوذ على &quot;username&quot; أحد المستخدمين يحمل شعارها الجديد
تطبيق تويتر يستحوذ على "username" أحد المستخدمين يحمل شعارها الجديد

تخلى مستخدم قديم على منصة تويتر، التي باتت حالياً تعرف باسم "إكس"، عن اسم المستخدم الخاص به (يوزرنيم)، والذي هو مكون من حرف "x" فقط لصالح الشركة.

وكشف المستخدم في مقابلة صحافية أن "تويتر" (إكس) عرضت عليه عدة أسماء (يوزرنيم) بديلة وسلعاً مجانية في مقابل تخليه عن الحساب.

وهذا المستخدم هو جين إكس هوانغ، وهو شريك مؤسس في شركة أورانج للتصوير الفوتوغرافي.

وقد قال لموقع Mashable في مقابلة نُشرت أمس الأربعاء، إنه كان يتوقع أن تتصل به شركة "تويتر" (إكس) بشأن هذه المسألة.

وقال هوانغ لوسائل الإعلام: "تلقيت رسالة بالبريد الإلكتروني تفيدني بشكل أساسي بأن الشركة ستأخذ اسم المستخدم الخاص بي"، مشيراً إلى أن البريد الإلكتروني جاء من عنوان عام هو [email protected]، وليس من موظف محدد في الشركة.

وقال هوانغ، الذي كان يستخدم هذا "اليوزرنيم" على المنصة منذ أكثر من 16 عاماً، إن الشركة عرضت عليه بدائل حتى يظل حسابه نشطًا. كما عرضت عليه اسم مستخدم جديدا من اختياره.

ونشر هوانغ على الإنترنت يوم الأربعاء: "كل شيء على ما يرام"، وظهر لأول مرة مستخدماً اسم المستخدم الجديد الخاص به وهو x12345678998765.

وبينما لم يحصل على تعويض مالي، قال هوانغ إن "تويتر" عرضت عليه بالفعل "بعض الخدمات التجارية والالتقاء بالإدارة".

وكان المالك الجديد لشركة "تويتر" ايلون ماسك أعلن، الأحد، عن تغيير اسم المنصة إلى "اكس". وكجزء من التبديل، قام ماسك بتغيير الصورة الرمزية الخاصة به إلى شعار X وأسقطت الشركة شعار العصفور المعروف.

وخضع "تويتر" الذي اشتراه ماسك رسمياً في أكتوبر الماضي، لعدد كبير من التغييرات في الأشهر الماضية، بما في ذلك الحد من عدد الرسائل المباشرة التي يمكن للمستخدم إرسالها وعدد التغريدات التي يمكنه رؤيتها.

وتواجه المنصة منافسة جديدة من ميتا مالكة فيسبوك التي أطلقت مؤخراً تطبيق ثريدز Thread كمنافس لتويتر. كما أعلن تطبيق تيك توك المملوك لشركة صينية عن ميزة نصية جديدة على منصته في وقت سابق من هذا الأسبوع.
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