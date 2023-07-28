اختيار PromoMedia كممثل إعلاني حصري لـ TikTok في العراق

ستتمكن PromoMedia من الوصول إلى الأدوات الإعلانية المتقدمة في المنصة بصفتها الممثل الإعلامي الحصري لـ TikTok في العراق، والتي ستتيح للشركة تقديم حلولاً إعلانية أكثر استهدافًا ونجاحًا لزبائنها. كما وتعتبر هذه الشراكة فرصة مهمة للعلامات التجارية للوصول إلى المتابعين الشباب والتفاعل معهم مع تزايد شعبية TikTok في العراق والتي تعتبر أكثر المنصات ابتكارًا ورواجاً في وقتنا الحالي.

أعرب باتريك الهبر، المدير العام لشركة PromoMedia ونائب رئيس مجموعةJGroup ، عن حماسه بشأن الشراكة قائلاً: "نحن سعداء بالشراكة مع TikTok في العراق ، وعلى ثقة من أن خبرتنا في الإعلان في هذه المنطقة بالتعاون مع TikTok سنقدم نتائج مميزة لعملائنا. هذه الشراكة هي خير دليل على التزامنا بتقديم أفضل الحلول الإعلانية للعلامات التجارية والشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ".

و على الجانب الآخر، يرى شادي قنديل المدير العام لحلول الأعمال العالمية في تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان وأوروبا الشرقية أن في تعيين PromoMedia كممثل اعلاني رسمي لـ TikTok في العراق هو خطوة مهمة قائلاً: " نحن متحمسون للإعلان عن تعيين PromoMedia كممثل المبيعات الرسمي لـ TikTok في العراق, وبما أن شريحة مستخدمينا المحلية تواصل النمو والازدهار, فأن نتيجة لهذا التعيين, ستتوفر للمعلنين في العراق أمكانية الوصول الى سبل أعلانية رقمية جديدة لا يمكن لأي منصة أخرى أن تقدمها, مع الاستفادة أيضا من أمكانيات الخبرة المحلية والاستجابة بشكل أسرع"

تعد هذه الشراكة مع TikTok، التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من شهر مايو¬، علامة بارزة أخرى في سعي PromoMedia لتوفير أفضل الحلول الإعلانية لعملائها.