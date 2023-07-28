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اختيار PromoMedia كممثل إعلاني حصري لـ TikTok في العراق

2023-07-28 | 03:54
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اختيار PromoMedia كممثل إعلاني حصري لـ TikTok في العراق
اختيار PromoMedia كممثل إعلاني حصري لـ TikTok في العراق

تفخر شركة PromoMedia التابعة لمجموعة JGroup والرائدة في مجال الإعلام التكنولوجي والأعلى تصنيفًا في منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا في مجال الإعلانات الخارجية (OOH)، بالإعلان عن اختيارها الوسيلة الإعلامية الحصرية لـ TikTok في العراق. تسمح هذه الشراكة الإستراتيجية لشركة PromoMedia بتقديم حلول إعلانية فريدة للعلامات التجارية والشركات التي تسعى إلى التفاعل مع قاعدة مستخدمي TikTok المتزايدة داخل العراق.

ستتمكن PromoMedia من الوصول إلى الأدوات الإعلانية المتقدمة في المنصة بصفتها الممثل الإعلامي الحصري لـ   TikTok في العراق، والتي ستتيح للشركة تقديم حلولاً إعلانية أكثر استهدافًا ونجاحًا لزبائنها. كما وتعتبر هذه الشراكة فرصة مهمة للعلامات التجارية للوصول إلى المتابعين الشباب والتفاعل معهم مع تزايد شعبية TikTok في العراق والتي تعتبر أكثر المنصات ابتكارًا ورواجاً في وقتنا الحالي.

 

أعرب باتريك الهبر، المدير العام لشركة PromoMedia ونائب رئيس مجموعةJGroup ، عن حماسه بشأن الشراكة قائلاً: "نحن سعداء بالشراكة مع TikTok في العراق ، وعلى ثقة من أن خبرتنا في الإعلان في هذه المنطقة بالتعاون مع  TikTok  سنقدم نتائج مميزة لعملائنا. هذه الشراكة هي خير دليل على التزامنا بتقديم أفضل الحلول الإعلانية للعلامات التجارية والشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ".

 

و على الجانب الآخر، يرى شادي قنديل المدير العام لحلول الأعمال العالمية في تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان وأوروبا الشرقية أن في تعيين PromoMedia  كممثل اعلاني رسمي  لـ TikTok في العراق هو خطوة مهمة قائلاً: " نحن متحمسون للإعلان عن تعيين PromoMedia كممثل المبيعات الرسمي لـ TikTok  في العراق, وبما أن شريحة مستخدمينا المحلية تواصل النمو والازدهار, فأن نتيجة لهذا التعيين, ستتوفر للمعلنين في العراق أمكانية الوصول الى سبل أعلانية رقمية جديدة لا يمكن لأي منصة أخرى أن تقدمها, مع الاستفادة أيضا من أمكانيات الخبرة المحلية والاستجابة بشكل أسرع"

 

تعد هذه الشراكة مع TikTok، التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من شهر مايو¬، علامة بارزة أخرى في سعي PromoMedia لتوفير أفضل الحلول الإعلانية لعملائها.

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