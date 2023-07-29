بعد قتله والدته .. وضع ذراعيها وساقيها في ثلاجة ورمى بقية جسدها في القمامة

وبحسب "العربية.نت" فقد عثر في الثلاجة على ذراعين وساقين الثلاثاء الماضي في قناة قرب مدينة لييج، ما أدى إلى فتح تحقيق في جريمة قتل، ثم اكتشف المحققون بقية جسد المرأة في حاوية قمامة ألقيت في نهر قريب.

الى ذلك ساعد وشم على صدر المرأة في تحديد أن الجثة تعود إلى امرأة في السبعينيات من العمر، وفق ما أوضحت ناطقة باسم النيابة العامة في لييج.

وقد أوقف ابنها المولود عام 1988 قبل فجر الخميس الماضي في فندق قريب من مطار بروكسل.

وأضافت الناطقة كاترين كولينيون أنه كان يستعد على ما يبدو للسفر إلى كوريا الجنوبية، وتابعت أنه خلال استجوابه من قبل الشرطة "اعترف" الرجل بفعلته وأمر قاضي التحقيق بتوجيه الاتهام إليه واحتجازه.

الى ذلك تشير عناصر التحقيق الأولي إلى أن الأم وابنها كانا يتشاجران باستمرار بعد عودته للعيش معها عقب جائحة كوفيد.

واعترف المشتبه به لأحد الأشخاص في محيطه بارتكابه جريمة قتل، وتشارك الأخير هذه المعلومات مع شخص آخر كان من أخطر الشرطة بها.