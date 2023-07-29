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قائمة الانتظار مليئة لـ 4 سنوات قادمة..مطعم بريطاني يغلق الحجوزات في أيام الأحد

2023-07-29 | 15:24
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قائمة الانتظار مليئة لـ 4 سنوات قادمة..مطعم بريطاني يغلق الحجوزات في أيام الأحد
قائمة الانتظار مليئة لـ 4 سنوات قادمة..مطعم بريطاني يغلق الحجوزات في أيام الأحد

أصبحت حانةٌ بريطانية أصعب مطعم يمكن للمرء أن يحجز فيه طاولةً في العالم، حيث تمتد قائمة الانتظار لأكثر من أربع سنوات لعشاء الشواء أيام الأحد، بحسب ما نشرت صحيفة The Times البريطانية، السبت 29 تموز 2023.

بحسب الصحيفة، فقد أغلقت حانة بانك ترافن، في شارع جون بالقرب من مدينة ملاهي كاسل بارك، والتي بُنِيَت في القرن التاسع عشر، الحجوزات بسبب زيادة الطلب على وجبات العشاء هناك. 

كُشِفَ ذلك بواسطة بحثٍ أُجرِيَ بواسطة Dojo، مزود الدفع بالبطاقات في المملكة المتحدة، والذي قيَّم شعبية المطاعم بناءً على عمليات البحث على منصة تيك توك ومراجعات موقع غوغل وأوقات الانتظار التي شورِكَت على مواقع الإنترنت. 

قال مزود الدفع إن حانة بريستول المستقلة، التي أُقِرَّ أنها تقدم أفضل عشاء يوم الأحد في دورية The Observer Food Monthly، كما حصلت أيضاً على جائزة أفضل طعامٍ في بريستول في العام 2018، اضطرت لإغلاق الحجوزات لقائمة الشواء يوم الأحد في المستقبل المنظور؛ لأن لديها قائمة انتظار تمتد لأربع سنوات منذ عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كوفيد. 

وقال متحدث باسم مزود الدفع بالبطاقات Dojo إن الحانة أكدت أنها بدأت في شق طريقها خلال الأعمال المتراكمة وتوقع تقليص قائمة الانتظار قريباً. وأضاف أن حجوزات الأيام المتبقية من الأسبوع متاحة كالمعتاد. 

فيما أُدرِجَ مكانان آخران في المملكة المتحدة في القائمة، بما في ذلك مطعم The Fat Duck، ومطعم الشيف هيستون بلومنتال في بيركشاي، والذي اختير في المرتبة السابعة من حيث صعوبة الحجز بمتوسط فترة انتظار يبلغ أربعة أشهر، ومطعم The Clove Club في لندن، والذي أُدرِجَ في المرتبة التاسعة بقائمة انتظار لمدة ثلاثة أشهر. 

وتضم القائمة أيضاً مطعم La Mesita de Almanza، وهو مطعم في أوشوايا بالأرجنتين، والذي جاء في المركز الرابع بقائمة انتظار مدتها ستة أشهر، وحل مطعم Mesa 1 في بونتا ميتا بالمكسيك في المركز الخامس، أيضاً مع فترة انتظار مدتها ستة أشهر.
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