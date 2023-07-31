بالفيديو : جريمة وحشية في تركيا.. إطلاق رصاص من المسافة صفر

وأسفرت الحادثة المروعة عن مقتل شابين عمرهما 24 عامًا و20 عامًا، وإصابة شاب بعمر 21 عامًا

ويذكر أن الحادثة وقعت مساء السبت 29 تموز عند الساعة 23:30، في محل تجاري بشارع محمد عاكف إرسوي بأسنيورت، وبدأت بعدها قوات الشرطة البحث عن الأشخاص الأربعة الذين كانوا يستقلون سيارة سوداء.

فيما ألقت الشرطة القبض على أحد المتورطين في الحادثة، وفق لما نقله تلفزيون العربية.