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بالفيديو : جريمة وحشية في تركيا.. إطلاق رصاص من المسافة صفر

2023-07-31 | 03:28
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بالفيديو : جريمة وحشية في تركيا.. إطلاق رصاص من المسافة صفر
بالفيديو : جريمة وحشية في تركيا.. إطلاق رصاص من المسافة صفر

وثق مقطع فيديو عملية قتل بشعة لشخصين وإصابة ثالث في منطقة أسنيورت في اسطنبول التركية, فقد أظهرت كاميرات مراقبة اقتحام أربعة أشخاص محلًا تجاريًا ويطلقون النار على الأشخاص الثلاثة، بعد نقاش دار بينهم

وأسفرت الحادثة المروعة عن مقتل شابين عمرهما 24 عامًا و20 عامًا، وإصابة شاب بعمر 21 عامًا

ويذكر أن الحادثة وقعت مساء السبت 29 تموز عند الساعة 23:30، في محل تجاري بشارع محمد عاكف إرسوي بأسنيورت، وبدأت بعدها قوات الشرطة البحث عن الأشخاص الأربعة الذين كانوا يستقلون سيارة سوداء.

فيما ألقت الشرطة القبض على أحد المتورطين في الحادثة، وفق لما نقله تلفزيون العربية.

 
 
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