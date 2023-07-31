الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

مغامر فرنسي شهير يسقط من الطابق الـ68.. وهذا ما حصل

2023-07-31 | 15:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مغامر فرنسي شهير يسقط من الطابق الـ68.. وهذا ما حصل
مغامر فرنسي شهير يسقط من الطابق الـ68.. وهذا ما حصل



توفي مغامر فرنسي اشتهر بتسلقه المباني الشاهقة، بعد سقوطه من الطابق الـ68 لإحدى البنايات السكنية في هونغ كونغ.
كان ريمي لوسيدي يتسلق مجمع برج تريغونتر الواقع في منطقة "بيك"، حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
لقي حتفه في موقع الحادث، بعد سقوطه من الطابق الـ68.
وفقا لمسؤولين في هونغ كونغ، وصل لوسيدي إلى المبنى في حدود الساعة 6 مساء، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقا له في الطابق الأربعين.
أظهرت لقطات أمنية وصول لوسيدي إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى.
تعتقد الشرطة أن لوسيدي حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة، قبل أن يسقط أرضا.
لجأ العديد من معجبي ومتتبعي لوسيدي، المعروف بـ"ريمي إينيغما"، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنهم.
مقالات ذات صلة
مغامر فرنسي شهير يسقط من الطابق الـ68.. وهذا ما حصل

فن و منوعات

منوعات

مغامرة

فرنسا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
العربية: الاشتباكات بمخيم عين الحلوة تراجعت لكنها لم تتوقف بشكل كامل
بالفيديو : جريمة وحشية في تركيا.. إطلاق رصاص من المسافة صفر

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو : جريمة وحشية في تركيا.. إطلاق رصاص من المسافة صفر
Play
2023-07-31

بالفيديو : جريمة وحشية في تركيا.. إطلاق رصاص من المسافة صفر

وثق مقطع فيديو عملية قتل بشعة لشخصين وإصابة ثالث في منطقة أسنيورت في اسطنبول التركية, فقد أظهرت كاميرات مراقبة اقتحام أربعة أشخاص محلًا تجاريًا ويطلقون النار على الأشخاص الثلاثة، بعد نقاش دار بينهم

2023-07-31

بالفيديو : جريمة وحشية في تركيا.. إطلاق رصاص من المسافة صفر

وثق مقطع فيديو عملية قتل بشعة لشخصين وإصابة ثالث في منطقة أسنيورت في اسطنبول التركية, فقد أظهرت كاميرات مراقبة اقتحام أربعة أشخاص محلًا تجاريًا ويطلقون النار على الأشخاص الثلاثة، بعد نقاش دار بينهم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023