بالفيديو - أنفق 22 ألف دولار ليتحول إلى كلب



حقق الشاب الياباني توكو حلمه بالتحول إلى كلب بعد أن قام بدفع مليوني ين (22000 دولار) وقال توكو الذي أخفى هويته عن أصدقائه أنه لا يريد أن يحكم عليه أشخاص يعرفهم، وأكد لصحيفة ديلي ميل أنه لا يريد أن تُعرف هويته، خاصة من قبل الأشخاص الذين عمل معهم.



وشدد على أنهم يعتقدون أنه من الغريب أنني أردت أن أصبح كلباً، مشيراً إلى أنه نادراً ما يخبر أصدقاءه لأنه يخشى أن يعتقدوا أنه غريب الأطوار. وقال توكو إن أصدقاءه وعائلته بدوا متفاجئين عندما علموا أنه تحول إلى كلب.

ويؤكد توكو ، "أتذكر أنني كتبت في كتاب التخرج من مدرستي الابتدائية أنني أردت أن أصبح كلباً وأذهب في نزهة بالخارج.”

وظهر توكو في مقطع فيديو يُظهر تفاصيل حياته الجديدة كـ"كلب".

https://www.youtube.com/watch?v=8CiHY845YZs