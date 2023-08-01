الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

ما هي الأسباب الشائعة لألم الصدر ؟

2023-08-01 | 13:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ما هي الأسباب الشائعة لألم الصدر ؟
ما هي الأسباب الشائعة لألم الصدر ؟

اعلن الدكتور أليكسي جيتو أخصائي أمراض القلب، أن الشعور بالألم في منطقة الصدر قد يكون بسبب نقص تروية القلب أو التهاب وإصابة الصمامات.

ووفقا له، تصاحب مرضَ نقص التروية عادة ذبحةٌ صدرية (ألم حارق خلف عظم القص). بالإضافة إلى ذلك، ممكن الشعور بعدم الراحة في الكتفين والظهر والعنق والذراعين والجانب الأيسر من الرأس.

وأضاف: "يمكن أن تحدث الذبحة الصدرية بسبب زيادة الحمل والإجهاد. وعادة ما تزول بعد أخذ قسط من الراحة أو تناول أدوية معينة. ولكن إذا استمر الألم فترة طويلة فإن هذا قد يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب".

ويشير الأخصائي، إلى أن أسباب تطور التهاب عضلة القلب قد تكون عدوى، أو أدوية أو أمراضاً جهازية. أما المشكلات في صمامات القلب فقد تظهر نتيجة ضعف الامداد بالأكسجين والمواد المغذية، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة بسبب زيادة الحمل على عضلة القلب.

المصدر: روسيا اليوم 
مقالات ذات صلة
ما هي الأسباب الشائعة لألم الصدر ؟

منوعات

آلام الصدر

صحة

طب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - أنفق 22 ألف دولار ليتحول إلى كلب
العربية: الاشتباكات بمخيم عين الحلوة تراجعت لكنها لم تتوقف بشكل كامل

اقرأ ايضا في منوعات

الجريمة "الأكثر فظاعة" في استراليا ... اتهام رجل بالاعتداء جنسياً على 91 طفلة
Play
12:59

الجريمة "الأكثر فظاعة" في استراليا ... اتهام رجل بالاعتداء جنسياً على 91 طفلة

وجهت السلطات الأسترالية الاتهام إلى عامل رعاية أطفال سابق بالاعتداء جنسيا على 91 طفلة، في قضية وصفتها الشرطة، الثلاثاء، بأنها "الأكثر فظاعة" بين جرائم الاستغلال الجنسي.

12:59

الجريمة "الأكثر فظاعة" في استراليا ... اتهام رجل بالاعتداء جنسياً على 91 طفلة

وجهت السلطات الأسترالية الاتهام إلى عامل رعاية أطفال سابق بالاعتداء جنسيا على 91 طفلة، في قضية وصفتها الشرطة، الثلاثاء، بأنها "الأكثر فظاعة" بين جرائم الاستغلال الجنسي.

"الخروف الأسود"... عرض سترة للأميرة ديانا في مزاد
Play
12:01

"الخروف الأسود"... عرض سترة للأميرة ديانا في مزاد

تُعرض سترة "الخروف الأسود"، التي ارتدتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، للبيع في مزاد في وقت لاحق هذا الصيف بسعر تقديري يصل إلى 80 ألف دولار.

12:01

"الخروف الأسود"... عرض سترة للأميرة ديانا في مزاد

تُعرض سترة "الخروف الأسود"، التي ارتدتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، للبيع في مزاد في وقت لاحق هذا الصيف بسعر تقديري يصل إلى 80 ألف دولار.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023