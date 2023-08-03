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بالفيديو - كأنه يوّدعهم... "دب" يثير الجدل وهو يلوّح بيده

2023-08-03 | 01:57
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بالفيديو - كأنه يوّدعهم... &quot;دب&quot; يثير الجدل وهو يلوّح بيده
بالفيديو - كأنه يوّدعهم... "دب" يثير الجدل وهو يلوّح بيده

أثار مقطع فيديو لأنثى دب في إحدى حدائق الحيوان في الصين، الجدل بشأن إمكانية وجود تزييف، وتخفي شخص على هيئة الدب الذي كان يقوم بحركات تشبه تلك التي يؤديها البشر.

 حيث يظهر مقطع الفيديو الذي صوّر في حديقة حيوان "هانتشو" بالصين، الدبة أنجيلا وهي تقف بطريقة تشبه الإنسان.

وفي حديث لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، قال عالم الأحياء البرية الماليزي والمتخصص في نوع دببة الشمس، الدكتور وونغ سيو تي، إن "الدبة أنجيلا ليست رجلا أو شخصا يرتدي زيا."

وأضاف سيو تي: "'ليس هناك شك في أنه دب الشمس. الناس يعرفون القليل جدا عن هذه الفصيلة من الدببة."

من جانبها، أكدت خبيرة الحيوانات الدكتورة آشلي مارشال، أن الحيوان "بالتأكيد دب حقيقي"، موضحة أن "الطيات على ظهره، التي يُفترض أنها دليل على زي غير ملائم، تساعد في حماية الدب من الحيوانات المفترسة، حيث تسمح الرخاوة للدب بالإفلات، والقتال إذا تم الإمساك به."

وبدورها قالت حديقة حيوان "هانتشو"، إن اختلاف الدبة أنجيلا يعود إلى فصيلتها التي لا يشاهدها كثير من الناس.

كما يذكر أن دببة الشمس تتميز بكفوفها الكبيرة الخالية من الشعر التي تساعدها على التسلق، ويصل طولها إلى 1.3 متر، أي أقصر من أنواع الدببة الأخرى.

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