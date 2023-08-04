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موظف يحصل على 367 ضعف راتبه!..وهذا كان موقفه

2023-08-04 | 05:57
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موظف يحصل على 367 ضعف راتبه!..وهذا كان موقفه
موظف يحصل على 367 ضعف راتبه!..وهذا كان موقفه

دفعت شركة مجرية لموظف كان يعمل لديها 367 ضعف راتبه الشهري عن طريق الخطأ، ليصبح الرجل من أصحاب الثروات في بلاده، بعد رفضه إعادة ما دخل إلى حسابه المصرفي من تلك الأموال، بحسب موقع "HVG" المجري.

الموقع أشار إلى أن الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، ينحدر من مقاطعة سوموغي، وكان قد عمل لفترة وجيزة في شركة بمدينة كابوشفار، ولكن تم إنهاء خدماته خلال الفترة التجريبية.

ووفقاً للموقع، فإنه خلال الفترة القصيرة التي قضاها في الشركة، كان ذلك الموظف يكسب شهرياً 92549 فورنتاً، أي ما يعادل 238 يورو (260 دولاراً)، ولكن في لفتة كرم مذهلة غير مقصودة، وضع صاحب العمل في حساب ذلك الموظف 367 ضعف هذا المبلغ.

الخطأ الفادح التي اقترفته الشركة حدث بسبب أن ذلك الموظف قدّم حساباً مصرفياً في النمسا في بيانات توظيفه، وبالتالي كان عليه أن يقبض راتبه بالعملة المحلية (اليورو)، ليحصل على 92549 يورو عوضاً عن عملة الفورنت.

بعد فترة وجيزة من إدراكها للخطأ، اتصلت الشركة الهنغارية بموظفها السابق، وطلبت منه إعادة الأموال التي تم تحويلها بطريق الخطأ إلى حسابه المصرفي، ولكن الأخير تذرّع بأنه لم يعد قادراً على الوصول إلى حسابه البنكي في النمسا.

في المقابل، أظهر تحقيق لاحق للشرطة أن ذلك الرجل كان قد سحب من ذلك الحساب مبلغ 15500 يورو من خلال جهاز صراف آلي في جنوب المجر قبل أن يضعه في حساب مصرفي آخر.

وبمساعدة مكتب المدعي العام لمنطقة كابوشفار، تمكنت الشركة من تجميد الحساب المصرفي النمساوي للمتهم، حيث تمكنت من استرداد حوالي 72 ألف يورو حتى الآن،  في حين لا تزال تأمل في الحصول على بقية المبلغ بالوسائل القانونية الممكنة.

وجرى توجيه تهمة الاستيلاء غير المشروع على الأموال لذلك الموظف السابق؛ ما قد يعرضه لغرامات كبيرة.

يشار إلى أنه في العام الماضي، حدثت قصة مماثلة مع رجل في تشيلي حصل عن طريق الخطأ على 268 ضعف راتبه، ولكنه اختفى دون أن يترك أثراً لتجنب إعادة ما استحوذ عليه.
موظف يحصل على 367 ضعف راتبه!..وهذا كان موقفه

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