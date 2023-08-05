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خطأ من قسم المحاسبة يمنح موظفا 388 ضعف راتبه.. وهكذا تصرف الموظف

2023-08-05 | 03:41
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خطأ من قسم المحاسبة يمنح موظفا 388 ضعف راتبه.. وهكذا تصرف الموظف
خطأ من قسم المحاسبة يمنح موظفا 388 ضعف راتبه.. وهكذا تصرف الموظف

خطأ من قسم المحاسبة يمنح موظفا 388 ضعف راتبه.. وهكذا تصرف الموظف

حصل موظف هنغاري عن طريق الخطأ على 388 ضعف راتبه فقرر الاحتفاظ بهذا المبلغ وعدم إعادته لقسم المحاسبة في الشركة التي كان يعمل فيها.

وبحسب ما اشارت "سكاي نيوز" فقد كان الموظف الذي لم يذكر اسمه من مقاطعة سوموجي، يتقاضى راتبا قدره 92549 فورنتا، أي ما يعادل 238 يورو، عندما حصل خطأ فادح حصل بموجبه على 92549 يورو.

وذكر موقع صحيفة hvg الهنغارية، فإن سبب الخطأ يعود إلى تقديم الموظف حسابا بنكيا نمساويا ليتم تحويل الراتب إليه، وبدلا من اختيار العملة فورنت، حوّل قسم المحاسبة في الشركة المبلغ باليورو باعتبارها العملة النمساوية الرسمية.

وبعد فترة وجيزة من إدراكها للخطأ، اتصلت الشركة الهنغارية بموظفها السابق، وطلبت منه إعادة الأموال التي تم تحويلها بطريق الخطأ إلى حسابه المصرفي.

ورفض الموظف إعادة المبلغ للشركة متذرعا بعدم قدرته على سحب المال من حسابه النمساوي، إلا أن الشرطة اكتشفت كذبه، وحصوله على 15500 يورو من آلة صراف بجنوب هنغاريا.

وبدعم من مكتب المدعي العام في منطقة كابوسفار جنوب غربي هنغاريا، تمكنت الشركة من تجميد الحساب المصرفي النمساوي للموظف السابق، واستردت حوالي 72000 يورو حتى الآن.

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