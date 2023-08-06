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دب يهرب من قفصه داخل طائرة ويعطل رحلة جوية

2023-08-06 | 02:03
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دب يهرب من قفصه داخل طائرة ويعطل رحلة جوية
دب يهرب من قفصه داخل طائرة ويعطل رحلة جوية

وجّهت إدارة الخطوط الجوية العراقية اعتذاراً رسمياً لمسافريها على الرحلة المتوجّهة من بغداد إلى دبي بعد حادثة "الدب" الموجود على متن الطائرة.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر استياء مسافرين على متن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية العراقية، بعد خروج دب من قفصه المخصص للشحن. 

وأظهر مقطع فيديو محاولة أفراد أمن ومتخصصين تهدئة الدب ومحاولة إرجاعه للقفص على متن الطائرة بعد تمكنه من الإفلات، ما أثار هلع وفزع المسافرين.

وتداول الناشطون أيضاً مقطع فيديو من داخل الطائرة يظهر حالة الضجر والاستياء الكبيرين بين الركاب على متن الرحلة المتجهة من بغداد إلى دبي بسبب خروج دب من قفصه المخصص لشحنه، وانتظارهم وقتاً حتى تمت السيطرة على الوضع.

فيما أصدرت الخطوط الجوية العراقية، بياناً اعتذرت عن حادثة خروج (دب) مشحون على متن إحدى رحلاتها المتجهة من مطار بغداد إلى دبي من صندوقه المخصص للشحن.

وقالت الخطوط الجوية العراقية في بيانها إنها "تتقدم بالاعتذار للمسافرين الكرام على الرحلة المتوجهة من مطار بغداد الدولي إلى مطار دبي وما رافقها من تأخير لأسباب خارجة عن إرادة الشركة تتعلق بالشحنة الموجودة داخل غرفة الشحن (دب) والذي تم شحنه من بغداد إلى الإمارات بطريقة أصولية".

وأضافت الخطوط الجوية أنه "وعلى الرغم من اتباع كافة الإجراءات المعتمدة عالمياً مع هذا النوع من الشحنات، وعند وصول الطائرة إلى مطار دبي تبين خروج الحيوان من الصندوق المخصص لنقله، ما استدعى طاقم الطائرة إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية التي أرسلت على الفور فريقاً متخصصاً لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة، وبعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين تم استئناف رحلة العودة بعد التأكد من عدم وجود أي أضرار تذكر".
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