بعد فراره لسنوات..ولعه بكرة القدم أطاح به!

بعدما ظل متخفياً طيلة 11 عاماً عن السلطات الإيطالية، أعلنت الشرطة الإيطالية، أن أحد الفارّين المدرجين على قائمة أهم المطلوبين لديها والمنتمي إلى مافيا كامورا، قد ألقي القبض عليه في اليونان، بعدما فضحه ولعه بكرة القدم واحتفاله بفوز نابولي بالدوري الإيطالي.

حيث قال بيان للشرطة إن فنتشينتسو لا بورتا، الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، كان هارباً منذ 11 عاماً، ويُعَد "على صلة وثيقة" بمنظمة مافيا كامورا للجريمة المنظمة في مدينة نابولي جنوبي إيطاليا.



فيما أشار البيان إلى أن لا بورتا حُكم عليه غيابيّاً بالسجن 14 عاماً، لدوره في مجموعة متخصصة بالتهرب الضريبي والاحتيال.



كما قالت الشرطة في نابولي إنهم "لم ييأسوا أبداً (في البحث عنه)، وانتظروه ليرتكب زلة"، وأضافت "ثم عثروا عليه في جزيرة كورفو اليونانية، ما خانه هو شغفه بكرة القدم ونابولي".



بحسب بيان الشرطة الإيطالية، فإن "لا بورتا لم يستطع إلا الاحتفال، وتعرفت عليه الشرطة في صورة التُقطت خارج مطعم"، حيث شوهد المطلوب وهو يحمل وشاحاً باللونين الأبيض والأزرق للفريق ويلوّح به عالياً.



كان يرتدي قبعة بيسبول، لكن المحققين كانوا متأكدين من أنهم وجدوا الرجل المنشود. وبمساعدة من زملائهم اليونانيين، بدأ رجال الشرطة في تتبُّع لا بورتا، وتمكنوا من توقيفه بينما كان على دراجته النارية. وقالت الشرطة اليونانية إن عملية الاعتقال جرت الجمعة 4 أغسطس/آب.



