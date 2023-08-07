جريمة غامضة في لوس انجلس.. جثة ببرميل يطفو على سطح بحيرة

وحدد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس هوية الرجل، الأربعاء الماضي على أنه جافونتا مارشان مورفي البالغ من العمر 32 عامًا، لكن لم يتم تحديد سبب الوفاة في ذلك الوقت.

الى ذلك ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز يوم السبت الماضي أن معلومات الطبيب الشرعي تسرد الآن سبب الوفاة على أنه جرح بطلق ناري في الرأس.

وبحسب ما نقلت "العربية.نت"فانه لا تزال الظروف التي أدت إلى إطلاق النار على مورفي ووضعها داخل برميل قيد التحقيق من قبل مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس.

وقد شوهد البرميل البلاستيكي الأسود سعة 55 غالونًا (208 لترات) لأول مرة في 30 يوليو وهو يطفو في بحيرة ماليبو وقد أحضره عامل صيانة بزورق كاياك، لكن لم يتم فتحه على الفور.

وقال مكتب المأمور إن أحد رجال الإنقاذ فتح البرميل في 31 يوليو في شاطئ ماليبو لاغون ستيت، الذي استعاده بعد أن عاد إلى البحيرة، ولم يعرف كم من الوقت كانت الجثة في البرميل.

وقال باتريك نيلسون، وهو صديق للعائلة، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن مورفي نشأ في جنوب لوس أنجلوس مع أربعة أشقاء وكان مغني راب طموحًا.