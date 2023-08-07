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تباهوا بسرقاتهم على إنستغرام... لصوص لكن أغبياء في قبضة الأمن

2023-08-07 | 04:54
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تباهوا بسرقاتهم على إنستغرام... لصوص لكن أغبياء في قبضة الأمن
تباهوا بسرقاتهم على إنستغرام... لصوص لكن أغبياء في قبضة الأمن

احترفت مجموعة من اللصوص سرقة سيارات وغيرها في مدينة نيويورك الأميركية، حتى وصل مجموع ما سرقوه إلى ملايين الدولارات، دون أن تتمكن السلطات من العثور عليهم لأشهر طويلة.

لكن سلوكهم المتهور فيما بعد كشفهم أمام السلطات، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

حيث أشارت الصحيفة إن اللصوص نشروا صور السيارات والأموال التي سرقوها على شبكات التواصل.

وأضافت أن العصابة، التي وصفتها بـ"الوقحة"، مكونة من 6 أشخاص، مشيرة إلى أنها تخصصت في استهدف وكلاء السيارات ومتاجر الهواتف الذكية وأجهزة الصراف الآلي. وبعد القبض عليهم وإخضاعهم للتحقيق، أقر اللصوص بأنهم مذنبون في أكثر من 200 عملية سرقة.

في حين صرّح مدعون عامون إن السلطات القضائية أصدرت أحكاما بالسجن ضدهم، وفي المجمل، سرق اللصوص ما يعادل 3 ملايين دولار من المقتنيات، بما في ذلك 54 سيارة.

وبعد وقوع عمليات السرقة، تباهى اللصوص بما سرقوه على حساباتهم على "إنستغرام"، وهو ما شكّل في النهاية دليل إدانة ضدهم.

وفي التفاصيل أن اللصوص كانوا يسرقون السيارات وينتظرون عناصر الشرطة حتى يصلوا بعد أن يتلقون بلاغ السرقة.

ولدى وصولهم ينطلق اللصوص بالسيارات المسروقة بسرعة عالية، مما يجبر الشرطة على خوض مطاردات خطيرة مثل تلك التي تحدث في الأفلام.

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