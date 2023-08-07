بطريقة لا تخطر على بال.. امرأة تحاول قتل زوجها طمعا بالمال

تواجه امرأة من ولاية أريزونا الأميركية اتهامات بمحاولة القتل من الدرجة الأولى، لمحاولتها تسميم زوجها بدسّ مادة خطيرة في القهوة التي كان يشربها يوميا بحسب ما نشر موقع سكاي نيوز عربية.



وحرصت المتهمة ميلودي فيليكانو جونسون، على وضع مبيض الملابس في قهوة زوجها يوميا منذ آذار الفائت، إلى حين اكتشف أمرها.



ووفقا لوثائق المحكمة، كانت ميلودي بصدد الطلاق من زوجها روبي جونسون، إلا أنهما كانا لا يزالان يعيشان معا.



كما لاحظ روبي أن طعم قهوته سيء، ولكنه واصل تناول مشروبه لثلاثة أسابيع.



ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد قرر الزوج بعد هذه الفترة أن يشتري شرائط اختبارات لكشف المواد الكيميائية كتلك التي تستخدم في حمامات السباحة.



وفي السياق اختبر روبي ماء الصنبور ولم يجد أي شيء غريب، ولكنه تفاجأ عندما فحص قهوته، حيث اكتشف مستويات عالية من الكلور.



وقرر الزوج بعد ذلك تركيب كاميرا مراقبة في المنزل في شهر أيار، بغرض اكتشاف ما يجري في الخفاء.



في حين وثقت كاميرا المراقبة ميلودي وهي تسكب سائلاً في خزان الماء الخاص بآلة لصناعة القهوة، حيث كان روبي عادة يستخدمها في الصباح.



وبعد أن حصل الضباط على أمر تفتيش المنزل، وجدوا سائلا لتبييض الغسيل داخل آلة صنع القهوة،اتهم روبي ميلودي بأنها حاولت قتله من أجل الحصول على التعويض المالي الخاص ببوليصة التأمين على الحياة.