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منوعات

بالفيديو - منزل يختفي في المياه بلمح البصر

2023-08-08 | 02:26
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بالفيديو - منزل يختفي في المياه بلمح البصر
بالفيديو - منزل يختفي في المياه بلمح البصر

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر انهيار منزل مكوّن من طابقين في ولاية ألاسكا الاميركية بالمياه الهائجة الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية في الولاية الأميركية التي تصب كميات هائلة من المياه في البحيرات والأنهار.

فقد أظهر الفيديو لحظة انهيار المنزل الواقع في جونو عاصمة ألاسكا وانجرافه في نهر مندنهال، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات من جرّاء الحادث، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقالت السلطات في ألاسكا، إن المياه في النهر تجاوزت الحد الأقصى يوم السبت، والذي كان مسجلا في يوليو 2016.

وبحسب نيكول فيرين، أخصائية الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية، فإنه على الرغم من أنه ليس من غير المألوف حدوث مثل هذه الأنواع من الفيضانات المفاجئة، إلا أنها كانت قوية جدا هذه السنة، مضيفة أن "مقدار التعرية الذي حدث من المياه سريعة الحركة لم يسبق له مثيل".

 
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