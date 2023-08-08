لسعه قنديل وحامت حوله قروش ... صياد ينجو باعجوبة بعد بقائه 38 ساعة في البحر

فقد كان تشارلز غريغوري، البالغ من العمر 25 عاما في رحلة صيد روتينية عندما جرفته المياه بسبب المد، حيث تمسك لساعات طويلة بقاربه وهو يشاهد أسماك القرش تتحرك حوله، كما تعرض غريغوري للسعة قنديل البحر وتحمل ألمها لحين وصول فرق الإنقاذ إليه.

وفي السياق قال والده: "لقد كان خائفا حتى الموت، عانى بشدة من حروق الشمس، وحارب الرياح في جو بارد ليلا".

وتمكنت فرق الإنقاذ من التعرف إلى مكان الشاب عبر الطائرة حيث تم إيصاله للشاطئ بمشهد مؤثر جمعه مع عائلته، وهو يستريح الآن في المنزل، ويعاني من الجفاف والإرهاق.

وقال والده إن "الكدمات وحروق الشمس تجعل من الصعب عليه التحرك ومغادرة سريره، لكن من المتوقع أن يكون بخير".