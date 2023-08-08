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تسلا في مأزق خطير.. ثغرة أمنية تهدد نظام سياراتها!

2023-08-08 | 07:24
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تسلا في مأزق خطير.. ثغرة أمنية تهدد نظام سياراتها!
تسلا في مأزق خطير.. ثغرة أمنية تهدد نظام سياراتها!

يبدو أن تسلا، التي تعتبر واحدة من أبرز الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية بالعالم، في مأزق خطير

فقد كشف فريق من الباحثين عن قدرتهم على اختراق نظام تسلا الترفيهي، وفق موقع "TechCrunch".

وفي التفاصيل التى نقلها موقع العربية استخدم الفريق طريقة تُعرف بـ"تقلب الجهد الكهربائي"، حيث قام بتغيير الجهد المتوصل إلى المعالج (AMD) المستخدم في نظام الترفيه. وبالتالي، استطاع "تفكيك حماية" السيارة والتحكم في مزايا محددة دون الحاجة للدفع.

وأشارت النتائج إلى قدرة الباحثين على تنشيط بعض المزايا التي تتطلب عادة رسوماً تقدر بـ300 دولار، مثل تسخين المقاعد الخلفية.

غير أن الأمور لم تتوقف هنا، فقد أفاد الباحثون بأن هناك إمكانية لتمكين نظام القيادة الذاتية في مناطق لا يتوافر فيها عادة، حيث سيتطلب ذلك مزيداً من الجهد في مجال الهندسة العكسية.

كما في السياق أكد كريستيان ويرلينغ، أحد الباحثين الرئيسيين، لـ"TechCrunch"، أن هذه الطريقة تتطلب الوصول المباشر إلى السيارة، ما يقلل من مخاطر استغلال هذا الاختراق من قبل مجرمين. مع ذلك، استطاع الباحثون أيضاً استخراج معلومات شخصية من السيارة، مثل جهات الاتصال، وكلمات المرور، والمواقع التي تمت زيارتها.

ومن المقرر أن يقدم الباحثون نتائج أبحاثهم في المؤتمر الأمني Black Hat المقام في لاس فيغاس خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن هذا النوع من الهجمات يحتاج إلى تدخل مباشر بالسيارة وليس اختراقاً عن بُعد، ما يحد من انتشاره. ورغم ذلك، يظل هو نقطة ضعف قد تحتاج تسلا لمعالجتها في المستقبل.

فيما لم تقدم تسلا، حتى الآن، رداً رسمياً على هذه الأنباء، إلا أن هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية الأمان السيبراني في عالم السيارات المتطور.

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