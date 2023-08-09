فيديو من أميركا.. جليد يذوب ويلتهم منزلاً في لمح البصر

أظهر مقطع فيديو لحظة انهيار منزل مكوّن من طابقين في ألاسكا الأميركية بالمياه الهائجة، الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية في الولاية، التي تصب كميات هائلة من المياه في البحيرات والأنهار.

ووثق الفيديو انهيار المنزل الواقع في جونو عاصمة ألاسكا، وانجرافه في نهر مندنهال.



وأكدت السلطات في ألاسكا، أن المياه في النهر تجاوزت الحد الأقصى يوم السبت، والذي كان مسجلا في يوليو 2016.



وقالت نيكول فيرين، أخصائية الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية، إنه على الرغم من أنه ليس من غير المألوف حدوث مثل هذه الأنواع من الفيضانات المفاجئة، إلا أنها كانت قوية جدا هذه السنة، مضيفة أن "مقدار التعرية الذي حدث من المياه سريعة الحركة لم يسبق له مثيل". وفق ما نقلت "سكاي نيوز البريطانية".