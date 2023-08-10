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بظروف غامضة.. وفاة أصغر مشهورة في مواقع التواصل وشقيقها

2023-08-10 | 06:09
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بظروف غامضة.. وفاة أصغر مشهورة في مواقع التواصل وشقيقها
بظروف غامضة.. وفاة أصغر مشهورة في مواقع التواصل وشقيقها

أعلنت عائلة مغنية الراب ليل تاي، 13 سنة، والتي تحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاتها وشقيقها جايسون تيان، في ظروف غامضة لا تزال قيد التحقيق.

وفي التفاصيل قالت العائلة في بيان نشر عبر حساب "Lil Tay" على إنستغرام والذي يتابعه حوالي 3 ملايين ونصف المليون: "بقلب حزين، نشارك الأخبار المدمرة عن وفاة ليل المفاجئة والمأساوية، ليس لدينا كلمات للتعبير عن الخسارة التي لا تطاق، والألم الذي لا يمكن وصفه، كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا".

كما أضافت العائلة أن رحيل ليل تركهم جميعًا في "حالة صدمة"، كما أن وفاة شقيقها أيضًا "عمّق من حزن العالة"، مطالبة المتابعين بـ"الخصوصية في الوقت الذي يسيطر الحزن عليهم".

في حين أكدت العائلة عبر البيان المنشور أن "الظروف المحيطة بوفاة ليل وشقيقها لا تزال قيد التحقيق". مختتمة بيانها بالقول: "ستبقى ليل في قلوبنا إلى الأبد، وغيابها سيترك فراغًا لا يمكن تعويضه، وسيشعر به كل من عرفها وأحبها".

بظروف غامضة.. وفاة أصغر مشهورة في مواقع التواصل وشقيقها

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