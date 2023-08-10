تجربة استثنائية وساعات لا تنسى... تلفريك يتعطل بالمئات على قمة جبل

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قالت المسؤولة عن التواصل لدى شركة "برسوت" السياحية التي تدير التلفريك، تانيا أوتيس، إنّ تعطّل التلفريك "غير المسبوق ناجم عن انقطاع عام للتيار الكهربائي تسببت به عاصفة"

وكان ركاب مقصورات التلفريك أوّل من جرى إجلاؤهم، لكنّ "مئات" آخرين كانوا موجودين على قمة الجبل عجزوا عن النزول..

كما واصلت الشركة إجلاء السياح عبر مروحية بمساعدة السلطات المسؤولة عن المنتزهات الوطنية.

وقالت آبي (46 عاماً)، وهي امرأة كانت تزور المنطقة برفقة عائلتها وفضّلت أن تبقي كنيتها طي الكتمان، "أمضينا الليلة على الجبل" في مبنى الاستقبال.

وأضافت "لقد وفّروا لنا الماء ووجبات خفيفة وبطانيات"، مشيرةً إلى أنها "مرهقة" و"محبطة" بسبب "الانتظار لفترة طويلة" استمرت أكثر من 12 ساعة فوق جبل سولفور الذي يرتاده الزوار بأعداد كبيرة.

في حين لم تعلّق سلطات المنتزه ولا الشرطة على ما حدث.