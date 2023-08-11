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بالصور - ​هبوط اضطراري لطائرة في شارع مزدحم بالسيارات

2023-08-11 | 10:44
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بالصور - ​هبوط اضطراري لطائرة في شارع مزدحم بالسيارات
بالصور - ​هبوط اضطراري لطائرة في شارع مزدحم بالسيارات

سجل أحد الشوارع الرئيسية الخارجية داخل بريطانيا ما يشبه المعجزة عندما اضطرت طائرة صغيرة إلى تنفيذ هبوط اضطراري على الشارع المزدحم بالسيارات، مساء أمس الخميس، وتمكن طاقمها من الإفلات من الموت بأعجوبة، فضلاً عن أن السيارات المارة على الشارع السريع أفلتت هي الأخرى من كارثة كان من الممكن أن تحصل.

وفي التفاصيل التي استيقظ عليها البريطانيون صباح الجمعة، وجمعتها "العربية نت" من مصادر متعددة، فقد اضطرت طائرة خفيفة إلى الهبوط اضطرارياً على طريق مزدوج مزدحم عند الساعة السادسة من مساء الخميس، وسرعان ما هرعت إلى المكان طواقم الإسعاف والإنقاذ والشرطة من أجل السيطرة على الحادث.

واضطرت الطائرة للهبوط على الشارع السريع في بمقاطعة "غلوسيسترشاير"، فيما قالت الشرطة إن عملية الهبوط تمت بسلام، وإن الحادث لم يؤد إلى وقوع أية إصابات ولا خسائر.

كما أشار المتحدث باسم الشرطة: "تم استدعاؤنا قبل الساعة 6 مساءً بقليل بعد ورود بلاغ بأن طائرة خفيفة هبطت على شارع (A40 Golden Valley)، ولم يصب أحد بأذى كما لم تصطدم بها أي من السيارات المارة في الشارع. 
 
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