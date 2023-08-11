بالصور - ​هبوط اضطراري لطائرة في شارع مزدحم بالسيارات

وفي التفاصيل التي استيقظ عليها البريطانيون صباح الجمعة، وجمعتها "العربية نت" من مصادر متعددة، فقد اضطرت طائرة خفيفة إلى الهبوط اضطرارياً على طريق مزدوج مزدحم عند الساعة السادسة من مساء الخميس، وسرعان ما هرعت إلى المكان طواقم الإسعاف والإنقاذ والشرطة من أجل السيطرة على الحادث.

واضطرت الطائرة للهبوط على الشارع السريع في بمقاطعة "غلوسيسترشاير"، فيما قالت الشرطة إن عملية الهبوط تمت بسلام، وإن الحادث لم يؤد إلى وقوع أية إصابات ولا خسائر.