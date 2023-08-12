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بالصور - افخم حمام عام في العالم ... كأنه قصر

2023-08-12 | 02:35
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بالصور - افخم حمام عام في العالم ... كأنه قصر
بالصور - افخم حمام عام في العالم ... كأنه قصر

بالصور - افخم حمام عام في العالم ... كأنه قصر

يقع أحد أفخم الحمامات العامة في العالم بالطابق السادس في مركز تسوق "ديجي بلازا" بشانغهاي في الصين.

فالحمام الفاخر يظهر بحسب "سكاي نيوز" كانه قصر حقيقي، حيث يبدأ بممر طويل على جانبيه نباتات خضراء مرتبة تخرج من الجدران.

وإلى جانب الديكور الأخضر، تسطع عشرات المصابيح العملاقة التي تنعكس على الأرضيات اللامعة الفاخرة، في نهاية هذا الممر توجد صالة كاملة مع أريكة شكلها مستوحى من أشكال الزهور.

اما الديكور فيكتمل مع أحواض الغسيل التي صممت على شكل النافورة بأحجام وأطوال مختلفة لجعلها مناسبة لكافة المستخدمين مهما اختلف أطوالهم وأحجامهم.

كما ان الصالة الفخمة مجهزة بقواعد شحن لاسلكية تتيح للناس الجلوس والاسترخاء وأخذ قسط من الراحة.

وقال المصمم لي شيانغ: "ركزنا على تصميم الحمام لخلق مساحة من الراحة داخل مركز التسوق، لهذا السبب توصلنا إلى التصميم بشكل يشبه الحديقة".

 

 
 
 
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