بقايا حيوان قديم تثير دهشة العلماء بـ "طفيليات نادرة"

وبحسب الخبراء وفق ما اشارت "سكاي نيوز"، فإن تلك البقايا تعود إلى نوع من الفيتوصور شبه المائي وهو حيوان مفترس يشبه التمساح.

واكتشفوا خلال عمليات التحليل 5 أنواع من البقايا الطفيلية، يبلغ طول كل منها حوالي 50-150 ميكرومتر.

وقال مؤلف الرئيسي للدراسة عالم الحفريات ثانيت نونسراش: "هذا هو السجل الأول لطفيليات في مضيف فقاري أرضي من العصر الترياسي المتأخر في آسيا ولمحة نادرة عن حياة حيوان قديم كان مصابا على ما يبدو بأنواع طفيلية متعددة".

"كوبروليت" أو البراز المتحجر هو كنز مهم في علم الحفريات يحتوي على العديد من الأحافير غير المكتشفة ويوسع فهمنا للنظم البيئية القديمة وسلاسل الغذاء.

وتشكل النتائج مساهمة كبيرة في الفهم العلمي لتوزيع وبيئة الطفيليات في الماضي البعيد.