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المشي: كم خطوة تكفيك للوقاية من خطر الوفاة المبكرة؟

2023-08-13 | 07:38
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المشي: كم خطوة تكفيك للوقاية من خطر الوفاة المبكرة؟
المشي: كم خطوة تكفيك للوقاية من خطر الوفاة المبكرة؟

10 آلاف خطوة يوميا يمثل الرقم السحري اللازم للحفاظ على لياقة بدنية وصحية.

10 آلاف خطوة يوميا يمثل الرقم السحري اللازم للحفاظ على لياقة بدنية وصحية.

دراسة حديثة خلصت إلى أن المشي أقل من خمسة آلاف خطوة يكفي لتحقيق الفائدة.

وأظهرت الدراسة، التي شملت ما يزيد على 226 ألف شخص من شتى أرجاء العالم، أن المشي 4000 خطوة يكفي كبداية للحد من خطر الوفاة مبكرا لأي سبب.

كما أن المشي أكثر قليلا من 2300 خطوة يكفي لتحقيق فوائد صحية للقلب والأوعية الدموية.

وقال الباحثون إنه كلما زاد عدد الخطوات، تحققت فوائد صحية أكثر ، بحسب ما ذكر في موقع "BBC news".

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن النشاط البدني غير الكافي يتسبب في حدوث 3.2 مليون حالة وفاة سنويا، ويعد رابع أكثر الأسباب شيوعا في العالم.


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