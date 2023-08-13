فوائد النسيان للإنسان!

طبعاً هذا لا ينطبق على الحالات التي تحتاج إلى علاج طبيّ دائم بل هي الفطرة التي ولد عليها الإنسان والمشتقة من اسمه أيضاً. لكن ما هي فوائده؟

التفكير الإبداعي : حيث وجد الباحثون أن "النسيان قد يعزز القدرة على التفكير الإبداعي، من خلال عرقلة استرجاع المعلومات غير المفيدة، للسماح للمعلومات أو الأفكار الجديدة بالمرور".

التحرر من سجن الألم : فالنسيان يساعدنا في إدارة حياتنا المعقدة.

التذكر الدقيق والانتقائي : فالاكتفاء باستعادة ذكرى واحدة، ونسيان الذكريات الأخرى يعزز من قدرتنا على استبعاد ما هو غير مهم.

تهدئة الدماغ المشتعل : فالنسيان يسمح لنا بنسيان غضب وآلام الماضي.

التركيز والحماية : نحتاج أن ننسى بسرعة تلك الأفكار الغير مهمة و التخلص من الأفكار الخاطئة.