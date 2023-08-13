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سلوك قد يدفع صاحبها للجنون! لماذا تحب القطط الأليفة الإلقاء بالأشياء على الأرض؟

2023-08-13 | 09:10
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سلوك قد يدفع صاحبها للجنون! لماذا تحب القطط الأليفة الإلقاء بالأشياء على الأرض؟
سلوك قد يدفع صاحبها للجنون! لماذا تحب القطط الأليفة الإلقاء بالأشياء على الأرض؟

تقوم القطط الأليفة بكل أنواع السلوكيات المشاغبة على الإطلاق، ومع ذلك هناك سلوك محدد، دائماً ما يكون هو القشة الأخيرة التي تثير غضب وحنق مالكي هذه الحيوانات، ألا وهو إلقاء الأشياء على الأرض.

فبعض القطط تحب القفز واللعب وكأنها ممسوسة، بينما يفضل البعض الآخر منها البقاء بعيداً عن الأنظار والانزواء. لكن غالباً ما يساور متبني الحيوانات الأليفة سؤال محدد في كل مرة تضرب فيها القطة المنزلية شيئاً من على طاولة أو مكتب أو منضدة، وهو لماذا تضرب القطط الأشياء وتوقعها على الأرض؟

لماذا تسقط القطط الأشياء على الأرض؟
سواء كان صحناً أو قلماً أو مزهرية من الخزف القابل للكسر، دائماً ما تميل القطط الأليفة إلى قذف الأشياء الموضوعة على ارتفاع من الأرض بقدميها الأماميتين، وهو السلوك الذي قد يثير جنون العديد من المالكين.

لم يتم التوصل بعد للوظيفة الدقيقة لإسقاط الأشياء عن الأرفف والطاولات، ولذا لا يمكن القول إن ما يلي هو السبب في السلوك الغريب بنسبة 100%.

ومع ذلك، هناك عدة أسباب محتملة لهذا السلوك الذي قد يجعل مالكي القطط الأليفة يصرخون من الإحباط وهم ينظفون الأرض من الزجاج المتهشم، بعد بلوغ القطة لكوب الماء المنسي على منضدة الطعام.

1- رغبة القطة في التسلق وتمهيد الطريق
عندما يشعر القط الأليف بالضيق والرغبة في الاستكشاف، قد يكتشف أشياء عشوائية في الأماكن المرتفعة، التي تمثل فرصة مثيرة للاهتمام واللعب.

ويُعد التسلق والاختباء في أماكن صغيرة بعيداً عن الأرض سلوكاً فطرياً لديها، لذلك سرعان ما يصبح رف المقتنيات القيّمة العلوي مناسباً، وإذا كان المنزل لا يوفر للقط الأليف أشياء لتسلقها فإن الرفوف والمكاتب وأسطح الطاولات هي الخيارات الوحيدة المتاحة لها تقريباً.

2- حيوانك الأليف يرغب في اللعب
القطط تعشق اللعب، لذلك إذا كان المنزل لا يوفر الكثير من الفرص لكل من الإثراء العقلي والبدني للقطط من خلال اللعب والانشغال بنشاط، فإن القطط تبحث عن وسائل التحفيز والإثارة في البيئة من حولها، ويمكن أن يشمل ذلك تحريك كوب ماء عن الطاولة إلى حين سقوطه على الأرض وتهشّمه.

3- رغبة القطط الأليفة في الاستكشاف
تتمتع القطط بشكل غريزي بحب كبير للصيد والتسلل على الفريسة للانقضاض عليها. وبالتالي فإن ميولها الطبيعية الفضولية تساعدها في عملية الصيد، ما يساعدها على تحديد ما هو آمن للانقضاض والافتراس وما هو غير آمن للاقتراب.

هي أيضاً محقِّقة بالفطرة، إذ تقوم بتحليل واختبار الأشياء الجديدة لمعرفة ما هي. لذلك يُعتبر المخلب أمراً حاسماً لقدرة تلك الحيوانات على أن تكون "قطة"، فهي تخدش بمخالبها وتلمس وتعض وتحرك الأشياء التي تثير اهتمامها في محاولة للفهم.

وقد تتضمن رغبة الاستكشاف لدى القطط الأشياء التي قد تعتز بها وتضعها في رف التزيين العلوي في غرفة الجلوس، أو التي قد تكون بالقرب من حافة طاولتك.

ونظراً لأن القطط تكون أكثر نشاطاً، وترى جيداً بشكل استثنائي في الليل، فقد تجد أشياء "غامضة" على الأرض عندما تستيقظ في الصباح.

4- رغبة الحيوان في جذب انتباه مالكه
من الممكن أيضاً أن تسقط القطط الأليفة الأشياء على الأرض لمجرد جذب الانتباه، وهناك احتمالات تدعم ذلك الاعتقاد، فأنت عندما ترى قطتك تتجه نحو طاولة أو سطح مكتبك تذهب إليها بسرعة لحملها بعيداً عن مقتنياتك، وبالتالي فأنت تتفاعل بسرعة معها في تلك الحالة.

لذا من وجهة نظر القطة، فإن ظهورها وكأنهم على وشك ضرب الأشياء على الأرض يعني أنه قد حان وقت اللعب والتواصل معك، لأن أي نوع من الاهتمام البشري يكون ممتعاً للقطط التي تتفاعل بشكل جيد مع أصحابها، وأي من ردود الفعل البشرية هذه تُكافئ القطة، وتجعلها تكرر السلوك.

5- محاولة من القطط لخلق "فريسة"
هناك رغبة فطرية لدى الغالبية العظمى من القطط الأليفة في ممارسة دور "المفترس". ويتراوح مستوى هذا الدافع وفقاً لمزيج من جينات القطط وخبرات حياتها المبكرة.

وبالتالي يمكن أن يؤدي محرك الفريسة لديها إلى استخدام القطة لمخالبها لتدمير الأشياء، كوسيلة لمعرفة المزيد عن البيئة المحيطة بها، وخلق "عدو افتراضي" يكون فريسةً محتملة لها، تُفرغ فيها طاقتها في الافتراس والتدريب.

كيف تحمي مقتنياتك وتعزز سعادة أليفك في الوقت نفسه؟
لمنع الاضطرار إلى تنظيف الزجاج المتكسر أو تجميع الأشياء المتساقطة بصورة دورية على الأرض بسبب القطط الأليفة، ورغبتها في ضرب الأشياء على الطاولات والأرفف، امنح قطك خيارات التسلق، مثل أعمدة الخدش، وأشجار القطط المصنوعة خصيصاً، لتفريغ طاقتها في التسلق والاختباء، وضعها بالقرب من النوافذ حتى تتمكن من مشاهدة الطيور في الخارج، فهي عادة محبّبة للغاية لدى الحيوانات الأليفة.

ولكي لا يبحث قطك الأليف عن شريك للعب في تماثيل ومزهريات المنزل، ويقلبها محطمة إلى أجزاء على الأرض، العب مع قطك! واشترِ ألعاب القطط التفاعلية، التي تشغل غرائزها الطبيعية للانقضاض والمطاردة والخدش والقبض عليها.

كذلك من الممكن ببساطة ترك صناديق كرتونية مفتوحة للحيوان الأليف في المنزل، لأن القطط تعشق اللعب بها والاختباء فيها، ما يفرّغ جزءاً كبيراً من طاقتها للعب، الأمر الذي سيُبقيها سعيدة ويمنعها من تحطيم مقتنياتك.

وأخيراً، لدعم فطرة قطتك الطبيعية في استكشاف الأشياء الجديدة من حولها، تأكد من إبقاء المقتنيات المهمة بعيدة عن حافة الطاولة أو الرف أو المكتب، أو أي مكان من المحتمل أن تقفز إليه قطتك. 

في المقابل، قدِّم لها أشياء يمكنها دفعها بأمان على الأرض لتُشبع رغبتها في اللعب والاستكشاف، مثل الأكواب البلاستيكية الفارغة، أو الكرات الملونة، أو أية ألعاب صغيرة يمكنها ضربها وعضها، دون أن يسبب لك ذلك الإحباط والانفعال على خسارة تذكار ثمين.
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