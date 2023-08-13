الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

50 ألف دولار مقابل اختراق قمر صناعي عسكري!

2023-08-13 | 15:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
50 ألف دولار مقابل اختراق قمر صناعي عسكري!
50 ألف دولار مقابل اختراق قمر صناعي عسكري!

بادرت الإدارة الأمريكية إلى تشجيع المتسللين الإلكترونيين الذين يستهدفون أقمارها الصناعية، في مسابقة أطلقتها القوات الفضائية والقوات الجوية الأمريكية، وذلك حسبما قال موقع Business Insider الأمريكي 13 آب 2023.

مسابقة القوات الفضائية والقوات الجوية الأمريكية، Hack-A-Sat 4، تشبه منافسات العثور على الثغرة، وتتكون عادةً من فعاليات تأهيل وأحداث نهائية، يستخدم خلالها المتسللون أجهزة تحاكي اختراق قمر صناعي حقيقي والوصول إلى بياناته، وفقاً لتفاصيل المسابقة.

وابتُكِرَت المسابقة في البداية على أمل تحسين الدفاعات ضد تهديدات الأمن السيبراني التي تواجهها إدارة الولايات المتحدة بوتيرة متزايدة -خاصة من القوى الأجنبية المعادية المحتملة- وذلك من خلال السماح للإدارة الأمريكية بمراقبة طرق مهاجمة المتسللين لأنظمتها وتعزيز فهمها للقرصنة الإلكترونية المتطورة.

ولأول مرة، ستشهد جولة هذا العام من المسابقة تنافس المتسللين على اختراق القمر الصناعي التابع للقوة الفضائية Moonlighter، وهو قمر صناعي تجريبي مصمم ليكون بمثابة "بيئة اختبار للقرصنة الإلكترونية" وسيسمح بتحليل متقدم لتهديدات الأمن السيبراني.

وخلال المنافسة، يعمل المتسللون بشكل محموم لاقتحام القمر الصناعي Moonlighter للوصول إلى بياناته وفي الوقت نفسه يدافعون عن أنظمتهم ضد هجمات الفرق الأخرى، وفقاً لتفاصيل المسابقة.

وسيفوز الفريق صاحب المركز الأول بمبلغ 50 ألف دولار، وصاحب المركز الثاني بمبلغ 30 ألف دولار، بينما سيحصل الفريق صاحب المركز الثالث على 20 ألف دولار.

وقال الكابتن بالقوة الفضائية كيفن بيرنرت، في مقابلة مع مجلة Politico، إنَّ الإدارة الأمريكية تأمل أن تجمع المنافسة بطريقة مبتكرة عدداً كبيراً من الأشخاص المهرة في الشبكات الإلكترونية.

وأضاف برنيرت لمجلة Politico: "لا نريد أن نكون مجرد منظمة كبيرة متجانسة، بل نريد إشراك أكبر عدد ممكن من الأشخاص بذكاء. وبالتالي فإنَّ التأثير طويل المدى في ذلك هو فهم أنه يتعين عليك سبر أغوار أنظمة الأمن السيبراني، وعدم الاكتفاء بتركيبها".

ووصلت 5 فرق إلى الدور النهائي، من ضمنها ذلك فريق Can Into Space البولندي، الذي فائز بمسابقة العام الماضي. وسيُعلَن عن الفائزين في مسابقة هذا العام يوم الأحد 13 آب.
 
مقالات ذات صلة
50 ألف دولار مقابل اختراق قمر صناعي عسكري!

فن و منوعات

منوعات

القوات الفضائية

الفضاء

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - بقرة تدهس طفلة بشراسة
متحور كورونا الجديد.. هذا كل ما تريد معرفته

اقرأ ايضا في منوعات

علاجات للسمنة تُدر مبالغ طائلة على شركات أدوية..وعقبة تمنع استخدام الجميع لها
Play
10:10

علاجات للسمنة تُدر مبالغ طائلة على شركات أدوية..وعقبة تمنع استخدام الجميع لها

تدر علاجات جديدة لإنقاص الوزن أرباحاً كبيرةً على شركات الأدوية، وتثير آمالاً كبيرة بمحاربة هذه الآفة الصحية العالمية، في وقت تحذّر فيه هيئات صحية من أن مشكلة السمنة في طريقها للاتساع خلال العقدين المقبلين، الأمر الذي يمثل تحديات أمام الأنظمة الصحية للدول.

10:10

علاجات للسمنة تُدر مبالغ طائلة على شركات أدوية..وعقبة تمنع استخدام الجميع لها

تدر علاجات جديدة لإنقاص الوزن أرباحاً كبيرةً على شركات الأدوية، وتثير آمالاً كبيرة بمحاربة هذه الآفة الصحية العالمية، في وقت تحذّر فيه هيئات صحية من أن مشكلة السمنة في طريقها للاتساع خلال العقدين المقبلين، الأمر الذي يمثل تحديات أمام الأنظمة الصحية للدول.

سلوك قد يدفع صاحبها للجنون! لماذا تحب القطط الأليفة الإلقاء بالأشياء على الأرض؟
Play
09:10

سلوك قد يدفع صاحبها للجنون! لماذا تحب القطط الأليفة الإلقاء بالأشياء على الأرض؟

تقوم القطط الأليفة بكل أنواع السلوكيات المشاغبة على الإطلاق، ومع ذلك هناك سلوك محدد، دائماً ما يكون هو القشة الأخيرة التي تثير غضب وحنق مالكي هذه الحيوانات، ألا وهو إلقاء الأشياء على الأرض.

09:10

سلوك قد يدفع صاحبها للجنون! لماذا تحب القطط الأليفة الإلقاء بالأشياء على الأرض؟

تقوم القطط الأليفة بكل أنواع السلوكيات المشاغبة على الإطلاق، ومع ذلك هناك سلوك محدد، دائماً ما يكون هو القشة الأخيرة التي تثير غضب وحنق مالكي هذه الحيوانات، ألا وهو إلقاء الأشياء على الأرض.

فوائد النسيان للإنسان!
07:53

فوائد النسيان للإنسان!

كثير من الناس يظنون النسيان آفة ونقمة لا يرون له حسنة تذكر بينما لو تأمل الإنسان أمره لوجده نعمة في أحيان كثيرة .

07:53

فوائد النسيان للإنسان!

كثير من الناس يظنون النسيان آفة ونقمة لا يرون له حسنة تذكر بينما لو تأمل الإنسان أمره لوجده نعمة في أحيان كثيرة .

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023