بعض الكلاب قد تقتلك.. أشرس 10 كلاب في العالم

غالباً ما توصف الكلاب بأنها أفضل صديق للإنسان، ولكن حتى أفضل الأصدقاء يمكن أن يمروا بفترات صعبة. ولا يمكن تعميم الوصف على جميع الكلاب، فبعض الأنواع تعتبر أشرس الكلاب في العالم.

تمت تربية العديد من أنواع الكلاب وتحسين نسلها لأغراض عنيفة، مثل الصيد والحراسة وحتى القتال في ما بينها من أجل الرهانات وألعاب القمار غير القانونية، وبسبب سوء التعامل مع بعض تلك الأنواع التي تحتاج تدريباً خاصاً.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تسبب عضات الكلاب عشرات الملايين من الإصابات سنوياً في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة وحدها، أبلغ أكثر من 4.5 مليون شخص عن تعرضهم للعض من قبل الكلاب كل عام. ووفقاً للإحصائيات فإن الأطفال هم الأكثر عرضة لعضات الكلاب.



وقبل أن ترسم في خيالك صورة مرعبة عن الكلاب، من المهم أن تتذكر يمكن لأي حيوان آخر حتى الطيور أن يهاجم الإنسان. وأيضاً تلك العضات لا تقتصر على أشرس أنواع الكلاب.



يمكن للكلب من أي سلالة أن يهاجم أو يعض إذا تعرض لسوء المعاملة، أو لأسباب أخرى تتعلق بتصرفات البشر الذين يتعرضون للعض. بسبب سوء تصرف أو عدم قراءة ردة فعل ولغة جسد الكلب بشكل جيد، ولا التحذيرات التي عليك الانتباه لها قرب الكلاب، ولذلك كان الأطفال الأكثر من بين ضحايا العض. وهو ما ستتعرف عليه أيضاً..



هذه القائمة لتصنيف أشرس الكلاب في العالم بناءً على عدد الهجمات التي قام بها كلاب من نوع ما، وما ينتج عن تلك الهجمات من ضرر وإصابات، وكذلك الكلاب التي لديها القدرة على السلوك العدواني بناءً على الهدف الذي تستخدم تلك الأنواع من أجله، وحجم تلك الكلاب وقوة عضتها:



1- Bull Terrier

تشتهر كلاب الـBull Terrier برأسها الكبير الشبيه بالبيضة وفكها القوي جداً، وهو معروف أيضاً بجسمه مفتول العضل بشكل لا يصدق.



حصلت هذه الكلاب على سمعة سيئة، بسبب سوء المعاملة والإيذاء والتدريب على الهجوم. مع أن هذه الكلاب ليست خطرة بشكل عام تجاه البشر، ومع ذلك يمكن أن تكون خطرة على الكلاب والحيوانات الأخرى. لأن لديها رغبة قوية في اصطياد فرائسها.



إذا لم تتمكن من التغلب على هذه الرغبة، فيمكنها أن تصبح عدوانية تجاه الحيوانات الأخرى ويمكن أن تتسبب في إصابة خطيرة عند مهاجمتها. يمكن أن يصل وزن هذا الصنف إلى 30 كيلوغراماً وهو سريع وعنيد. لكن إذا تم تدريبه ورعايته بشكل صحيح، فيمكنه أن يكون حيواناً أليفاً رائعاً للعائلة، حتى في المنازل التي بها حيوانات صغيرة.



2- البيتبول "pit bull"

لمعظم الأشخاص الذين لديهم أدنى اطلاع على تربية الكلاب وأشرس أنواع الكلاب فهو يعرف جيداً أن كلاب البيتبول تعتبر من أخطر الأنواع.



على مدار 13 عاماً، كانت كلاب "pit bull" مسؤولة عن 284 حالة وفاة في الولايات المتحدة، أي ما يقرب من ثلثي جميع هجمات الكلاب القاتلة في الولايات المتحدة.



هذه إحصائية غير مشجعة إلى حد ما خاصة أن 6% فقط من جميع الكلاب في الولايات المتحدة هي من فصيلة "pit bull". ويعود السبب أن هذا النوع من الكلاب تمت تربيتها لتكون خطرة على مدى أجيال مثل كلاب الصيد وكلاب القتال، لذلك فليس من المستغرب أن تستمر هذه الكلاب في تشكيل تهديد حتى يومنا هذا.



سبب آخر كونها من أشرس الكلاب في العالم هو أن لديها أجساماً كبيرة (يصل وزنها إلى 40 كيلوغراماً)، وغرائز قتل عظيمة. لا يحظى البشر والحيوانات الأخرى بفرصة في مواجهة البيتبول.



والأخطر أن لديها فكين قويين للغاية وتم توثيق العديد من الحالات التي أدت فيها قوة عضة البيتبول إلى كسر عظام الإنسان. بقوة 235 رطلاً لكل بوصة مربعة ما يمكنها بسهولة تمزيق الجلد أو ثقبه وسحق العظام في أماكن متعددة. وحالات فقد فيها الضحايا أطرافهم بسبب هجوم عدة كلاب من البيتبول.



ومع ذلك، يصر الكثير من مربي البيتبول على أن هذه الحيوانات هي مجرد نتاج لتربيتهم ولديهم حيوانات أليفة محبة من هذا النوع.



3- Rottweiler

كلاب "Rottweiler" "روتويللر" هي فصيلة ألمانية الأصل وتعتبر كلاباً كبيرة وقوية لها عضة قوية

ولأنها تتصرف على أنها حارس مخلص لأصحابها. فإن هذا الشعور بالتفاني يجعل أي كلب آخر أو إنسان غريب بالنسبة لها يعتبر تهديداً ومعرضاً لخطر الهجوم.



يمكن أن تسبب هجمات الروتويللر إصابة خطيرة أو حتى الموت. وتم تحميل الكلاب من نوع Pit Bull و Rottweilers مسؤولية حوالي 75% من وفيات البشر بسبب عضة الكلاب؛ مما يجعلها تهديداً خطيراً لكل من البشر والحيوانات الأخرى.



لذلك يوجد في أيرلندا والبرتغال وبولندا قوانين تحظر على الأشخاص تبني أو امتلاك هذه الكلاب.



أظهرت دراسة أجراها مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن روتويللر كانت مسؤولة عن 29 حالة وفاة بشرية خلال العقدين الماضيين، مما يجعلها ثاني أخطر سلالة من الكلاب المسجلة.



4- كلب الراعي الألماني "German Shepherd"

الراعي الألماني هي كلاب عاملة تم استخدامها في الجيوش وقوات الشرطة في العقود الأخيرة. أسباب هذا الاختيار واضحة: فهذه كلاب قوية وذكية وقوية وخطيرة يمكنها إلحاق هجمات مميتة.يمكن أن تسبب هجمات الروتويللر إصابة خطيرة أو حتى الموت. وتم تحميل الكلاب من نوع Pit Bull و Rottweilers مسؤولية حوالي 75% من وفيات البشر بسبب عضة الكلاب؛ مما يجعلها تهديداً خطيراً لكل من البشر والحيوانات الأخرى.



لذلك يوجد في أيرلندا والبرتغال وبولندا قوانين تحظر على الأشخاص تبني أو امتلاك هذه الكلاب.



أظهرت دراسة أجراها مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن روتويللر كانت مسؤولة عن 29 حالة وفاة بشرية خلال العقدين الماضيين، مما يجعلها ثاني أخطر سلالة من الكلاب المسجلة.



4- كلب الراعي الألماني "German Shepherd"

الراعي الألماني هي كلاب عاملة تم استخدامها في الجيوش وقوات الشرطة في العقود الأخيرة. أسباب هذا الاختيار واضحة: فهذه كلاب قوية وذكية وقوية وخطيرة يمكنها إلحاق هجمات مميتة.



يزن الراعي الألماني حوالي 45 كيلوغراماً وهو مثالي للحد من التهديدات البشرية. نتج عن تربية الأجيال في كلاب عاملة أداة فعالة للغاية.



لسوء الحظ، فيما يتعلق بسلالات الكلاب العدوانية، يتفوق الراعي الألماني في العدوانية وحماية مكانه، وكان سبباً في وفاة 20 شخصاً، حوالي 5% من جميع الوفيات بسبب عضات الكلاب في أمريكا لعام 2023 والعديد من حوادث العض غير المميتة. الأمر الإيجابي في هذا النوع من الكلاب، أن هذا الصنف قابل للتدريب ومطيع بشكل كبير.



5-Gull Dong

الـ-Gull Dong هي سلالة كلاب جاءت بالأصل من الهند وباكستان وغالباً ما تستخدم في قتال الكلاب والصيد والحراسة.



من المعروف أن هذه الكلاب قوية للغاية، كما أنها صعبة المراس وعدوانية للغاية. إذا كنت ترغب في امتلاك أحد هذه الكلاب، فستحتاج إلى الحصول على تدريب احترافي له منذ صغره. يمكن أن يصل وزنه إلى 70 كيلوغراماً.



وفقاً لإحصائيات تم الإبلاغ عن 68 هجوماً نفذها هذا النوع على الكلاب الأخرى بين عامي 2005



و2011. ومن بين هذه الهجمات، كانت 8 هجمات قاتلة. إذا تم تدريب هذه الكلاب وإضفاء الطابع الاجتماعي عليها في وقت مبكر، فيمكن أن يكون كلباً محباً للغاية ومخلصاً وقوياً بشدة.



في حين أن هذه الكلاب معروفة بعدوانها ورغبتها في الهجوم، إلا أنها تُعرف أيضاً بأنها تتمتع بحس للحماية وتنقذ حياة الأشخاص الذين يحبونهم.



6- Bullmastiff بولماستيف

الإخلاص واليقظة والشجاعة هي جميع الصفات التي تتمتع بها سلالة bullmastiff، وهذا هو السبب في أن الناس يقدرونها كحيوانات أليفة. سيحمون منزلك وفناءك، لكنهم قد لا يستمتعون بوجود الغرباء، ويجب كبح هذا السلوك في سن مبكرة لمنع الهجمات.



على الرغم من أن هجمات Bullmastiffs نادرة نسبياً، إلا أن الحقيقة هي أن هذه الكلاب كبيرة جداً لدرجة أنها عندما تهاجم شخصاً أو حيواناً آخر، يكون الضرر شديداً. يمكن أن يصل وزنهم إلى 65 كيلوغراماً أو أكثر.



كانت هذه الكلاب مسؤولة عن 3.2% من جميع الهجمات القاتلة التي حدثت على مدار 13 عاماً في الولايات المتحدة، والتي تمثل 14 حالة وفاة فقط. ومع ذلك، عندما تفكر في الندرة النسبية للحيوان في الولايات المتحدة، فهذه علامة على أن الكلب خطير.



7- Doberman Pinscher

بسبب شكله وبنيته، يمكن أن يكون الدوبرمان كلباً مخيفاً لامتلاكه أو حتى مصادفته بشكل غير متوقع. علاوة على ذلك، تعتبر عضة الكلب واحدة من أقوى العضات المسجلة للكلاب. يقال إن الكلب يعاني من ضغط يصل إلى 600 رطل في البوصة المربعة وهو ما يجعله عدواً مخيفاً ولا تريد حتى أن تتخيل نفسك ضحية لهجوم منه.



نظراً لأنه كلب ذكي، يمكن أن يكون عدوانياً عند تدريبه. ويحتاج لشخص يتمتع بشخصية قوية لفرض أوامره عليه.



8- Wolf Hybrids أو الكلاب الهجينة بالذئاب

الذئاب حيوانات مفترسة تعيش في البرية، وتمتلك غريزة صيد قوية، الشيء الذي يجعلها تُعرف بأنها ماكرة، ولا يصح الاقتراب منها أو التعامل معها بشكل مباشر. ولا تقبل الخضوع أو الامتثال للأوامر، كما أن حركتها التالية تكون دائماً غير متوقعة، ولا يمكن أبداً التنبؤ بها.



مثل تلك الصفات إذا انتقلت لجرو بسبب تزاوج كلب وذئب، يكون الناتج كلباً هجيناً يصعب التعامل معه.



غالباً ما يكون سلوك هذه الحيوانات غير متوقع. في حين أن بعض المربين يقولون إن الكلاب الهجينة بالذئاب تميل إلى أن تكون خجولة حول الناس، يقول آخرون إن الحيوانات عادة ما تحتفظ بالغرائز المفترسة للذئب.



كانت الكلاب الهجينة بالذئاب مسؤولة عن 19 حالة وفاة بين عامي 1982 و2014. في أمريكا، وتعتبر جمعية الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة أن هجين كلاب الذئب حيوانات برية.



9- American Bulldog بولدغ الأمريكي

تمت تربية American Bulldogs بهدف جعلها كلاباً عاملة. تمت تربيتها في الأصل لصد هجمات الخنازير البرية وحماية الماشية وحماية الممتلكات وقتل الحيوانات التي تهاجم المزارع.



يمتلك البولدغ الأمريكي جسماً عضلياً للغاية. عندما لا يتم تدريب هذه السمات بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تسبب ضرراً للأشخاص المطمئنين.



10- Ovcharka القوقازية

تمت تربية هذا الكلب، المعروف أيضاً باسم الراعي القوقازي، لحماية الماشية. يعتبر حيواناً شرساً قوي الإرادة وشجاعاً للغاية. يمكن أن تكون هذه صفات ممتازة في الكلب الذي تمت تدريبه بشكل صحيح.



لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكن أن تكون هذه الكلاب شرسة للغاية وعدوانية ويستحيل التحكم بها حتى على مالكها.



والسبب أن هذا النوع لديه رغبة لا يمكن السيطرة عليها للدفاع عن ممتلكاته ومكان عيشه والأشخاص الموجودين حوله من عائلته. إذا دخل شخص لا يعرفه الكلب إلى المنزل، فقد يتعرض للتهديد، وبمجرد أن يبدأ هجومه قد يكون من الصعب على المالك إيقافه.



وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة الحيوانات، كان هذا الكلب مسؤولاً عن 24 حالة وفاة بين عامي 2004 و2014 في أمريكا، ولم يكن أي من القتلى في الهجمات القاتلة من الأطفال. طالما يتم الاعتناء بهذا الكلب وتدريبه بشكل صحيح، يمكن أن يكون كلباً عائلياً وكلب حراسة مخلصاً.



أياً كان نوع الكلب حتى وإن كان من الأنواع الصغيرة فهو يمكن أن يعض مهما كان تدريبه لسبب أو آخر، ولكن بشكل عام فالكلاب هي حيوانات ودودة تحب التواجد قرب البشر وحمايتهم ولكنه يبقى أولاً وأخيراً حيواناً يتصرف وفق غرائزه التي قد تجعله يتصرف بعدوانية.



لذلك لتجنب استفزاز تلك الغرائز وأن تختلط الإشارات من تصرفاتك التي قد تقوم بها بحسن نية والتي قد يفسرها الكلب على أنها تهديد وخطر اتبع هذه النصائح:



1- لا تركض أبداً من كلب أو تصرخ في وجوده.



2- كن ساكناً، "مثل الشجرة" عندما يقترب منك كلب ولا تقم بحركات مفاجئة.



3- يجب ألا يلعب الأطفال مطلقاً مع كلب بدون وجود شخص بالغ.



4- تجنب الاتصال المباشر بالعين مع الكلب.



5- لا تزعج كلباً يأكل أو ينام أو يعتني بالجراء.



6- لا تداعب كلباً دون أن تدعه يشمك أولاً. ولا تضع يدك مباشرة في وجهه.