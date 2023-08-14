سقط هاتفه فسقط معه إلى الموت.. قصة آخر "سيلفي" لرجل إيطالي

في قصة جديدة عن "هوس" العالم بالهواتف المحمولة، لقي شاب إيطالي مصرعه، من أعلى قمة جبلية، بسبب محاولته منع هاتفه من السقوط.

هذه القصة المروعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب صورة "سيلفي" للشاب مع صديقته، قبل لحظات من وفاته.



في الصورة ظهر الشاب الإيطالي أندريا مازيتو (30 عاما)، مبتسما، وخلفه صديقته، بين جبال إيطالية، حيث كانا يتجولان.



ولكن وفقا للتقارير، أسقط مازيتو هاتفه المحمول، من أعلى القمة، ليسقط هو كذلك من أعلى 200 متر، بينما كان يحاول الإمساك به.



وكتبت صديقته سارة براغانتي، إن هذه الصورة "الملعونة"، على حد وصفها، هي الأخيرة لهما معا، قبل لحظات من سقوطه للهلاك.



وكان مازيتو يتسلق صخرة ألتار نوتو، في مسقط رأسه مدينة روتسو الإيطالية.